Wie kommen wir jetzt so früh schon wieder aufs Saufen? Auf Mallorca, dem legendären 17. Bundesland rückenschwimmender Rentner und der Ölkrisen aus Paellapfannen, dort also am Ballermann, wo man ganz Nordwesteuropa nicht nur von unten, sondern auch von hinten angucken kann, dort jedenfalls (wir sind gleich soweit) will die Inselregierung den Alkoholkonsum zwischen 22 und 1 Uhr in der Nacht, jetzt kommt's, eindämmen.



Puh, das war hart. Und es wird noch härter! Wie das Mallorca-Magazin unter Berufung auf Bierquellen berichtet, sollen im kommenden Jahr sämtliche, sagen wir ruhig, Gelage auf den Straßen am Playa del Palma untersagt werden. Wegen der Open-Air-Besäufnisse fürchtet die Insel negative Presse. Anwohner hätten sich beschwert!

Und das kennen die Deutschen ja von daheim, wo sie meistens selbst die ganze Zeit ruhegestörter Anwohner sind, wenn sie nicht gerade als empörter Steuerzahler auftreten oder als wütender Verbraucher, es ist ja immer was los. Deshalb fiebern sie das gesamte Jahr darauf hin, endlich im Naturzustand des Urlaubers zu sein. Mal abschalten. Mal Dolce Dieter und Grillplatte Uwe. Mal Freigang aus dem Sittenknast. Da muss natürlich alles stimmen, sonst kommen VOX oder RTL vorbei und decken auf: Kakerlaken im Bett, Bier nicht kalt, Klo defekt, man kennt das. Doch nun geht es sogar der Tradition ans Gefäß: künftig Eimersaufverbot! Das ist wirklich zu viel.



Jaja, es gibt noch die schöne Landschaft, sagen da nun erste beige gekleidete Erlebnistouristen, die sogar Spanisch können, obwohl man das auf Mallorca Gott weiß (¡Dios sabe!) nicht braucht. Landschaft habe man schließlich auch zu Hause: den Taunus, den Harz, das Sauerland, Schwarzwald und Uckermark. Aber da knallt die Sangria nicht so und die Leute würden pikiert gucken: Tugendterror, Verbotskultur, steht ja immer in der Zeitung. Plötzlich soll dieses Deutschland überall sein? Selbst dort, wo es bisher nur physisch hunderttausendfach herumlag, hackbratenbraun bis brühwurstrot. Wir leiden mit.

Bliebe die letzte Frage: Was lassen die Sittenwächter und Lärmwarte denn überhaupt noch vom mallorquinischen Urlaubsfeeling übrig? Richtig: Urknalltüten wie Jürgen Drews. Und solange der deutsche Schlager nicht unters Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, wird das auch so bleiben.