4.266 Tage war das Ehepaar Randegger auf Tour, und jeden einzelnen hielt Max Randegger in einem Fahrtenbuch fest, das jetzt als Bildband bei b.frank books erschienen ist. Ob bei Stuttgart ("- 4° Celsius im Auto."), oder in Algerien ("Alles ist mit Sand bepudert. Was soll’s, wir sind in der Wüste.").

Dem ersten, weißen T2-Bus folgte ein größerer LT, die Einstellung der Randeggers blieb dieselbe: "Sehnsucht nach der Luggwegstrasse in Zürich, der kleinbürgerlichen Gesellschaft in der Schweiz, haben wir nicht", schreiben sie in ihr Fahrtenbuch.