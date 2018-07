Die erste Frau aus Saudi-Arabien, der erste Mann ohne Hände, die ersten Zwillingsschwestern aus Indien: Solch vermeintliche Bestleistungen am Mount Everest könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Die zuständige Regierung in Nepal will 100 Jahre nach der Erstbesteigung des Achttausenders neue Regeln für Bergsteigen im heimischen Himalaya-Gebirge erlassen – und könnte den Traum vieler Laien, einmal auf dem Gipfel der Welt zu stehen, zunichte machen.

"Wir werden neue Kriterien in Bezug auf Erfahrung und technisches Können für die Bergsteiger setzen", sagte Ang Chiring Sherpa vom zuständigen Komitee in Kathmandu. "Das heißt nur geübte Menschen werden zukünftig Klettern dürfen." Seine Regierung habe hierzu eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die bisher geltenden Bergsteiger-Regeln überprüfen soll. Neue Maßgaben müssen dann noch vom Kabinett verabschiedet werden, bevor sie im kommenden Frühjahr in Kraft treten.



Wie bereits bekannt wurde, will die nepalesische Regierung nur noch Rekorde zulassen, die direkt mit Bergsteigen verbunden sind. Premieren wie die erste Hochzeit auf dem höchsten Punkt der Welt oder der erste Video-Anruf sollen der Vergangenheit angehören.



60. Jahrestag - Abenteuer-Industrie bedroht Mount Everest 60 Jahre ist es her, dass Edmund Hillary und Tenzing Norgay den höchsten Berg der Welt bestiegen haben. Einst der Traum für Alpinisten, verkommt der Mount Everest zum Abenteuer-Spielplatz.

Bergsteiger sehr skeptisch

Solch bizarre Rekordversuche sollen künftig direkt vor Ort unterbunden werden: Ein Team von Staatsdienern soll dafür während der Bergsteigersaison im April und Mai aus der Hauptstadt ins 5.400 Meter hoch gelegene Basislager am Mount Everest verlegt werden und dabei auch einen Blick auf bereits erteilte Genehmigungen werfen. "Wir wollen die Bergsteiger damit deutlich daran erinnern, was erlaubt ist und was nicht", sagte Zimba Zangbu Sherpa , Präsident der Nepal Mountaineering Association, die die Lizenzen zum Besteigen der nepalesischen Bergwelt vergibt.

Allerdings besteht bei manchen Beobachtern doch erheblicher Zweifel, ob die neuen Regeln auch tatsächlich greifen. "Ich bin sehr skeptisch", heißt es beispielsweise seitens des Schweizer Expeditionsveranstalters Kari Kobler. Schon jetzt hätten sich zuständige Beamte nicht im Basislager blicken lassen. Ohnehin sei es besser, die Genehmigungen und damit die Zahl der abenteuerlustigen Bergsteiger vor allem am Mount Everest generell einzuschränken. "Doch das will man nicht, denn jede Erlaubnis bringt umgerechnet 7.500 Euro."

Komiteemitglied Chiring Sherpa ist es noch wichtig zu betonen, dass die neuen Regeln nicht nur für den höchsten und berühmtesten Berg der Welt gelten, sondern alle 326 Gipfel, die derzeit in Nepal zugänglich sind. Alle Trekking-Routen im Land sollen demnach überprüft werden, um sie "touristenfreundlicher und sicherer für Bergsteiger" zu machen. Folge könnte sein, dass das Komitee die Öffnung weiterer Berge für Touristen empfiehlt, wenn es die Geografie zulässt und die örtlichen Gemeinden zustimmen.