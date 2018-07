Ihre Bilder forschen in den tätowierten Gesichtern indischer Unberührbarer oder geben Einblick in den Alltag von Frauen in Saudi-Arabien: Die Fotografin Olivia Arthur sucht und findet dort Zutritt, wo andere vor verschlossenen Türen stehen. Für das ZEITmagazin ist sie in ihre westdeutsche Heimat zurückgekehrt. Dort wagte sie sich zwischen Karnevalisten und Dauercamper.