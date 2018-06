Dierk Maass hat seine Bilder in Südamerika aufgenommen, doch das spielt kaum eine Rolle, so losgelöst von ihrer Umwelt erscheinen die Wellblechhütten, flirrenden Wüstenlandschaften und Berggipfel, die auf den Fotos zu sehen sind. Sie sind nun in dem Bildband TENSION° OF' SECLUSION erschienen.