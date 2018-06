Eine Piste aus Steinen und Staub, ein paar Hühner am Wegesrand und ein magerer Hund, dahinter der Umriss des gewaltigen Vulkans Cotacachi: Messias Arías lebt in dem Andendorf La Calera. Sein Haus gleicht dem der Nachbarn, graubraune Quader aus Holz und Lehm, daneben Gärten, in denen Bohnen und Kürbisse wachsen. Reichtum misst sich an der Anzahl der Schweine, die hinter Bretterverschlägen grunzen. Doch Messias Arías ist nicht wie die anderen: Der Ecuadorianer ist kein Quechua-Indianer. Und er ist Schamane.

"Wir kommen zu ihm, wenn wir Schmerzen haben oder wenn es uns schlecht geht, ohne dass wir wissen, warum", sagt Ana Sofia Flores, eine junge Einheimische mit einem Gesicht wie gemalt, so glatt ist es. Sie lebt mit Mann und Tochter zusammen bei der Mutter und den vier Schwestern. "Zu Messias Arías gehen wir alle", sagt Flores, "ebenso wie die anderen Leute im Dorf."

Die Menschen in La Calera sind arm. Und stolz. Sie sind Quechua der Region Otavalo, sie tragen ihre Trachten als Ausdruck ihrer Tradition und Zusammengehörigkeit: Dunkle Hose, weißes Hemd und das glänzend schwarze Haar zu einem langen Zopf geflochten die Männer; blauer Rock, mit Spitzen bestickte Bluse, schwarzer Hut und goldene Perlen um Arme und Hals die Frauen. Hier in den Andendörfern Ecuadors ist das Leben so karg wie der Boden, geprägt von harter Arbeit und dem Zusammenhalt in der Familie und der Gemeinschaft.

Messias Arías ist eine Instanz im Dorf. Er empfängt auf einer überdachten Fläche auf dem Hof. "Schlechte Energie kann sich im Haus festsetzen. Darum darf niemand hereinkommen", sagt Arías. Vor ihm aufgereiht liegen auf einer Bank Bündel von frischen Kräutern wie auf einem Altar. Jeden Morgen geht er hinaus und sammelt, sucht an schattigen Plätzen und nahe des Bachs, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Er ist jetzt 73 Jahre alt, ein kleiner, vom Wetter und von der Armut gezeichneter Mann mit lederner Haut, dünnen Beinen in steifer Hose und wachen grünen Augen. "Ich sammle Nesseln, sie stechen und brennen auf der Haut", sagt Arías, "sie geben dem Körper Energie". Auch Pfefferminze spendet Kraft, Pflanzen namens Marco und die stark riechende Santa Rosa wiederum vertreiben schlechte Energie.

Neben den Kräutern liegen weitere Requisiten des Schamanen: Ein Hühnerei als Symbol für das Leben. "Ich rolle es über den Körper des Patienten und schlage es auf", sagt Arías. "Ist es schwarz, dann sitzt eine Krankheit im Menschen." Auch eine Flasche Aguardiente, selbst gebrannter Schnaps, steht dort: "Ich spucke ihn auf die Patienten, um sie zu reinigen. Auch Zigarettenrauch puste ich auf sie", sagt er, "der Qualm steigt auf und nimmt die schlechte Energie mit sich fort".

Man könne das alles für Hokuspokus halten, sagt Martin Baumann. "Aber die Menschen hier versuchen, sich selbst zu helfen, wenn sie krank sind. Geht das nicht, dann suchen sie den Schamanen auf. Sie zahlen ein paar Dollar oder in Naturalien. Erst wenn nichts mehr geht, folgt der Gang zum teuren Arzt." Baumann arbeitet bei Runa Tupari, einer Reiseagentur, die von 43 Dorfgemeinschaften der Region gegründet wurde mit dem Ziel, Besuchern die indigene Kultur nahe zu bringen. Besucher können bei Familien wohnen und an deren Alltag teilnehmen oder aber Ausflüge zum Cotocachi unternehmen. Baumann sagt, er habe schon öfter Schamanen aufgesucht, auch weil er sich persönlich für Heilpflanzen interessiere, allerdings hauptsächlich im Amazonasgebiet. Von deren Heilmethoden habe er sich überzeugen können. Meerschweinchen allerdings würden dort nicht zur Diagnose von Krankheiten verwendet, sagt er: "Hier in der Region aber schon. Ich habe erlebt, wie eine Frau mit Bauchschmerzen und Krämpfen von einem Schamanen mit einem Meerschweinchen untersuchte, indem er es über ihren Bauch rollte. Als er das Tier öffenete, stellte sich heraus, dass seine Gedärme aufgedunsen und voller Luft waren."