Geblieben sind zwei Fotos und ein verwackeltes Video. Die drei Brüder sind darauf fast nicht zu erkennen: Dick vermummt in Schneeanzügen, unter Mützen, hinter Sonnenbrillen. Der Wind zerrt an ihren Jacken, an ihren Bärten. Aber glücklich sind sie, das ist zu sehen, sie lachen in die Kamera. Über ihnen das Kobaltblau des Himmels, hinter ihnen Braun, Schwarz und gleißendes Weiß: Der Krater des Cotopaxi, 800 Meter Durchmesser auf 5.900 Metern Höhe. Jeder der Männer hält ein Marmeladenglas in der Hand. Jedes ist leer.

Florian, Kai und Vincent haben ihrem Vater Dietmar seinen Lebenstraum erfüllt. Posthum. Haben seine Asche bis auf den Gipfel getragen, heimlich, den ganzen Weg von Wismar bis nach Ecuador. Und posieren jetzt für das Familienalbum, für Freunde und Verwandte zu Hause. "Wir hatten Glück", sagt Florian Schünicke, ein tatkräftiger, blonder junger Mann mit offenem Blick. "Um ein Haar hätten wir den Aufstieg nicht geschafft. Die Hälfte der Expedition musste abbrechen und umkehren." Die drei aber schafften es. "Ich fand es besonders schön, dass ausgerechnet wir drei Brüder zusammen oben waren", sagt Schünicke. "Zudem hatten wir Glück mit dem Wetter. Es stand keine Wolke am Himmel. Und wir waren in dem Moment ganz allein dort oben, das kommt selten vor."

Der Cotopaxi gilt als einer der höchsten und schönsten aktiven Vulkane der Welt: konisch geformt, ein Solitär auf planer Ebene. Er ist der am häufigsten bestiegene Berg Ecuadors, Hunderte Besucher kommen täglich hierher. Die meisten fahren mit Autos oder Bussen auf den auf 4.600 Metern Höhe gelegenen Parkplatz und steigen 200 Meter hinauf zur Schutzhütte. Wer versucht, den Gipfel zu erreichen, muss vorbereitet sein und einen Bergführer an seiner Seite haben: etwa sieben Stunden dauerte der Aufstieg von der Schutzhütte, den Hang hinauf und über den Gletscher bis an den Rand des Kraters, der seit 1738 mehr als 50 Mal Feuer und glühende Lava spuckte, hinunter in die Ebene, manchmal bis nach Quito. Etwa 70 Kilometer sind es von hier bis in die Hauptstadt.

Die Stadtväter haben eine breite Trasse angelegt, eine Straße wie ein Trichter, sie soll die Lava an den Wohnhäusern vorbeilenken, falls der Vulkan erwacht. "Alle hundert Jahre kommt der Berg", sagt Emilio Paez und wiegt voll Sorge den Kopf, "das letzte Mal 1904. Es ist also an der Zeit. Es drückt." Paez, klein, kräftig, das lange, glänzend schwarze Haar zum Zopf gebunden, steigt seit mehr als zehn Jahren mit Touristen auf die Vulkane des Landes. Auf dem Cotopaxi war er öfter als auf jedem anderen: "Ich liebe den Cotopaxi", sagt der 37-Jährige, "er ist der einzige Vulkan, der Fehler verzeiht." Paez stammt aus dem nahen Ort Latacunga, der 1877 unter einer Lawine aus Schlamm begraben wurde, weil der Cotopaxi so viel Feuer spuckte, dass der Gipfelgletscher komplett abschmolz und mit Schutt und Felsbrocken den Berg hinunterfloss.

Paez ist Quechua-Indianer, die größte Gruppe der überwiegend indigenen Bevölkerung Ecuadors. Wie die meisten seines Volkes hat er eine enge, fast liebevolle Beziehung zu Vulkanen. Berge seien wie Frauen, sagt er: "Sie sind schwer zu verstehen, oft weiß man nicht, woran man ist. Aber sie geben einem immer etwas zurück." Paez ist ein einfühlsamer Führer. Er weiß, dass schon die wenigen Meter vom Parkplatz zur Schutzhütte für ungeübte Besucher eine enorme Anstrengung sein können. Schritt für Schritt begleitet er seine Schutzbefohlenen, zeigt, wie richtig geatmet wird und welche die schonendste Bewegung ist, bleibt stehen und lenkt ab, setzt sich mit den Gästen auf den Boden, wenn die Anstrengung zu groß wird. "Das Herz schlägt dort oben besonders schnell", sagt Paez, "die Atmung wird flach. Die Lungen schmerzen, weil sie sich weiten."

Viele beschreiben den kurzen Aufstieg als Grenzerfahrung: Denn es kommt nicht darauf an, wie gut man trainiert ist, sondern darauf, ob man die Höhe verträgt. Den Einheimischen macht das nichts aus: Eltern, Großeltern und Kinder laufen die Wege hinauf und hinunter, Jugendliche mit iPhones und Hip-Hop-Musik tollen, als wären sie am Strand und nicht auf einem Vulkan.