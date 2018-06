Es gibt sie wirklich. Die Riesenmonster, die Bestien, die Ungeheuer, die in trüben Flüssen lauern, um Boote in die Tiefe zu ziehen, Kinder zu verschlingen und ahnungslosen Fischern die Hoden abzureißen. In Singapur ist seit April eine spektakuläre Auswahl davon zu besichtigen. Für 160 Millionen Singapur-Dollar (rund 100 Millionen Euro) hat Parkdesigner Cham Tud Yinn in einem Stück Regenwald zwischen Singapore Zoo und der Night Safari acht Flusssysteme von vier Kontinenten arrangiert. Nur Europa fehlt.

"Im ersten Entwurf war noch die Wolga dabei", sagt Cham bei einem Rundgang durch sein zwölf Hektar großes Wasserreich. "Am Ende aber mussten wir aus Platz- und Kostengründen auf Europas längsten Fluss verzichten." Kongo und Nil, Ganges, Mekong und Jangtse, Australiens Murray River, der Mississippi und die Mutter aller Flüsse, der Amazonas, machen die Leerstelle allerdings mehr als wett.

Wird der Besucher am Anfang des Fluss-Parcours zunächst vom emsigen Mississippi-Biber und dem prähistorisch anmutenden, aber zahnlosen Löffelstör empfangen, sind ihre Nachbarn dann schon von anderem Kaliber. Der Alligatorhecht etwa, ein seltsames Mischwesen, das schon seit 100 Millionen Jahren seine Bahnen zieht, bringt es auf eine Länge von bis zu zweieinhalb Metern. Und es hat Zähne. Große Zähne. Die fehlen der Geierschildkröte zwar, dafür aber haben es ihre hakigen Kiefer in sich. "Da ist ein Finger schnell mal ab", sagt Tierpfleger Wah Yap Hon, der dafür sorgt, dass es den Flussbewohnern an nichts fehlt – und dass sie da bleiben, wo sie sind.

River Safari Anreise: Direktflüge von Deutschland nach Singapur sind von München und Frankfurt aus möglich. Singapore Airlines bietet Direktflüge von beiden Städten aus an, Lufthansa und Qantas nur von Frankfurt. Weitere Auskünfte über das Fremdenverkehrsamt in Frankfurt (Singapore Tourism Board, Hochstr. 35-37; Tel. 069 920 7700; E-Mail: info@stb-germany.de). Webseite: www.visitsingapore.com (Englisch)

River Safari Öffnungszeiten River Safari:

09:00 Uhr bis 18 Uhr Adresse:

80 Mandai Lake Road Weitere Highlights Die River Safari liegt zwischen Singapore Zoo und Night Safari. Für den Besuch der verschiedenen Tierparks, zu denen auch der Jurong Bird Park gehört, werden Park-Hopper-Tickets in unterschiedlichen Kombinationen angeboten.



"Unsere Sicherheitsvorkehrungen sind äußerst streng", sagt Wah, was der Besucher angesichts der ausgestellten Unterwasserschrecken nicht genug begrüßen kann. Es gäbe durchaus Grund zur Sorge, wenn etwa der afrikanische Tigerfisch in den angrenzenden See entkäme. Oder, beängstigender noch, der Goonch, ein Teufelswels, der es auf bis zu zwei Meter Länge und über 90 Kilo bringt und in Indien mit seiner Vorliebe für badende Kinder Schlagzeilen gemacht hat. Doch unter all den Killerfischen, die einem in der River Safari die Haare zu Berge stehen lassen, dürften Männer vor allem beim Anblick des Pacu zusammenzucken.

Vor zwei Jahren hat einer der als "Ball Cutter" berüchtigten Salmler zwei Fischern in Papua-Neuguinea die Hoden abgebissen. Allein die Vorstellung! "Die Zähne dieser Fische ähneln denen von Menschen", beschreibt Tierpfleger Wah am Pacu-Aquarium die Tatwerkzeuge. "Sie können damit sogar Nüsse knacken", fügt er mitleidslos hinzu, während ein Prachtexemplar der männermordenden Spezies durch die Scheibe seiner Behausung lugt. Inzwischen wurden erste Exemplare des Piranha-Cousins in der Ostsee gesichtet.