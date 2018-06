Wenn der litauische Fotograf Tadao Cern den Strand entlanggeht, müssen sich badende Gäste in Acht nehmen. Cern fotografiert für seine Serie Comfort Zone Menschen, die auf ihren Handtüchern ein Nickerchen machen. Ihre Gesichter sind verdeckt, nicht jedoch ihre Körper. Gerade das findet der Fotograf ansprechend: Am Strand zeigen sich Menschen so, wie sie sind. Und sehen wohl gerade deswegen so entspannt und zufrieden aus. Mehr über Tadao Cern und seine Fotos lesen Sie hier.