Es ist acht Uhr morgens, und die Sonne brennt über Koh Rong. Noch nicht so unbarmherzig wie drei Stunden später, als der Weg durch den Dschungel zum Five Mile Beach sich anfühlt wie ein Besuch am Set von Apocalypse Now, aber doch so beharrlich, dass sich eine Abkühlung im Golf von Thailand aufdrängt. Fische springen aus dem Wasser, ein Weißbauchseeadler kreist über dem Türkisblau, grün gestrichene Fischerboote tuckern an Land. An den weißen Sandstränden von Kambodschas zweitgrößter Insel, rund 25 Kilometer von der Hafenstadt Sihanoukville entfernt, wachsen Träume in den Himmel.

Wortwörtlich. Acht Mobilfunkmasten sind strategisch über die 78 Quadratkilometer der Insel verteilt, die so groß wie Hongkong ist, auf der laut jüngster Zählung jedoch nur 165 Familien in vier Fischerdörfern leben – zwei befinden sich im Norden, zwei im Süden der Insel. Eine Rekordzahl von 3,5 Millionen Touristen kam vergangenes Jahr in das arme südostasiatische Land, doch kaum eine Kambodscha-Rundreise führt auf dieses Eiland, das nur eine Fähre ansteuert, ein wackliger Holzkahn, der je nach Wetter zwei oder drei Stunden braucht. Warum dann diese Masten auf den bewaldeten Hügeln stehen? Ein Flughafen, so erzählen Einheimische in gebrochenem Englisch, soll gebaut werden. Ein Casino, sagt ein anderer. Ein Golfplatz, meldet die BBC. Der Tourismus soll diesen Zipfel der Welt aus dem Schlaf wecken – und den Anfang macht ein vernünftiges Telefonnetz.

2006 hat der einheimische Tycoon Kith Meng die Insel für 99 Jahre gepachtet, ein 44-jähriger Selfmade-Man, der seine Kindheit in Arbeitslagern der Roten Khmer verbrachte und heute der einflussreichen Royal Group vorsteht – ein Konglomerat von Finanz-, Hotellerie- und Telekomfirmen. Genaue Pläne hat Meng nicht verraten. In einer öffentlichen Pressemitteilung ließ er lediglich erklären, dass auf Koh Rong "nachhaltiger" Tourismus gefördert werde, um "die Fehler vorher entwickelter Paradiese in Südostasien zu vermeiden". Eine Restangst bleibt, aus Koh Rong könnte das nächste Koh Phangan werden. Eine ebenso unwirklich schöne Insel im benachbarten Thailand, die unter einem überfallartigen Party-Tourismus leidet.

An der Südküste in Koh Tui, wo das Schiff aus Sihanoukville anlegt, hat sich die Zahl der Backpacker-Unterkünfte zwar mehr als verdoppelt, knapp ein Dutzend Resorts wartet neuerdings auf Gäste, doch von einem Ansturm kann noch keine Rede sein. Die Anreise ist nach wie vor beschwerlich, die Zimmerzahl mit rund 100 Bungalows auf der ganzen Insel begrenzt und der Komfort überschaubar. Manche Gästehäuser haben nur vier Stunden Strom am Tag, die Kanalisation ist, nun ja, ursprünglich. Dafür schätzen viele der Rucksacktouristen das stundenlange Herumlümmeln in Hängematten, das Schnorcheln im Meer oder die Wanderung zu einem der 30 Strände.

Zum Beispiel zum Five Mile Beach an der Westseite. Nach einer Kayak-Tour durch einen schlammigen Fluss und an Mangroven vorbei, legt Sal, der einheimische Touristenführer, an einem künstlichen Damm an. Darüber verläuft eine rötlich-braune Piste, die einzige Straßenverbindung von Nord nach Süd – die allerdings noch nicht fertig gebaut ist. Fast 90 Minuten geht es nun an der Schneise entlang. Sal erzählt von seinem Traum, einmal Betriebswirtschaft zu studieren und ein Hotel aufzumachen. Ein grauer Langschwanzmakak läuft über den Weg, sichtlich verwirrt, hier Menschen zu sehen. Auch seltene Zibetkatzen und Schuppentiere leben in den Urwäldern, halten sich jedoch bewusst fern von den Dörflern. Die Menschen von Koh Rong nehmen das Jagdverbot nicht so genau. Auf dem Weg zum Strand treffen wir einen alten Bauern, der in einem Sack einen Waran gefangen hat. "Zum Essen", sagt Sal.