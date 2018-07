Bis heute weiß niemand so ganz genau, was es ist, aber es zieht Millionen Touristen und Druiden an: Das prähistorische Steinmonument Stonehenge in Südengland gehört zu den berühmtesten Stätten Europas. Der Steinkreis steht in den Hügeln der Grafschaft Wiltshire, bei Sonnenauf- und Untergang wird es am liebsten fotografiert. Zur Winter- und Sommersonnenwende versammeln sich hier Esoteriker in Massen.

Mysteriös war bisher auch die Vermarktung des Reiseziels. Ganz in der Nähe schnitt eine viel befahrene Schnellstraße durch die Landschaft. Ein Parkplatz und ein paar kleine Besucherhäuschen aus den sechziger Jahren, das war es, was die Touristen willkommen hieß. Nicht nur Reiseveranstalter, auch Vertreter des Druidentums – in Großbritannien eine anerkannte Religion – forderten, die sehr weltlichen Störungen rund um die Stätte zu entfernen. Nach Jahrzehnten der Planung ist nun endlich alles anders.

Ein neues Besucherzentrum informiert umfassend über die Geschichte und Forschung zu Stonehenge . Die Landschaft um die Kreise wurde zurückgebaut, die Schnellstraße geschlossen. Die "Würde des Ortes" sei wiederhergestellt, hieß es von der Denkmalschutzbehörde English Heritage . In der neuen Ausstellung sind mehr als 250 prähistorische Objekte zu sehen, hinzukommen Stücke aus späteren Zeiten mit historischem Bezug. Besonders stolz ist man auf die Nachbildung des Gesichtes eines Mannes aus der Jungsteinzeit, heißt es.

Das Zentrum liegt rund zwei Kilometer entfernt von den eigentlichen Steinkreisen – sie sollten so wenig wie möglich zugebaut werden. Besucher können entweder mit einem Shuttlebus dorthin fahren oder einen alten Prozessionsweg entlang laufen. Im neuen Jahr werden noch die alten Besucheranlagen von 1968 abgerissen. Gekostet hat der Umbau 27 Millionen Pfund (32 Millionen Euro).

"Dies ist eine radikale Veränderung für die eine Million Menschen, die jedes Jahr nach Stonehenge kommen", sagte English-Heritage-Chef Simon Thurley. "Zum ersten Mal können sie die Steine befreit von dem Wirrwarr und Müll sehen, der sich seit den sechziger Jahren angesammelt hat." Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Verkehr rund um das Monument zugenommen. Schon 1927 sollte die Straße in der Nähe geschlossen werden. In den achtziger Jahren wurde Stonehenge Unesco-Weltkulturerbe , und die Regierung versprach, die Straße still zu legen.



Nach derzeitigem Forschungsstand war Stonehenge vor rund 4.000 Jahren eine wichtige religiöse Stätte. Die bis zu 25 Tonnen schweren Steinkolosse sollen aus einem mehr als 380 Kilometer entfernten Steinbruch in Pembrokeshire stammen. Sie zu transportieren und aufzustellen, muss ein aufwändiges Projekt gewesen sein. Wissenschaftler glauben, dass Stonehenge eine Art Kalender gewesen sein könnte, durch den die Sommer- und die Wintersonnenwende vorausgesagt wurde. In den Hügeln rund um den zentralen Kreis finden sich noch zahlreiche weitere prähistorische Monumente und Spuren.

Für den Architekten des Besucherzentrums, Steve Quinlan, ist Stonehenge jedoch vor allem eines: "ein Ort, um im Stillen in sich zu kehren." Und genau das sei jetzt wieder möglich.