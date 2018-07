Wie eine schwimmende Kleinstadt: 6.300 Menschen haben Platz auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Erde, der Allure of the Seas. In ihren Anfängen waren Kreuzfahrten dagegen für eine kleine Elite gedacht. In dem Bildband Kreuzfahrt Träume (Knesebeck Verlag) sind nicht nur die historischen Werbeplakate zu finden, sondern auch Urlaubsfotos von Passagieren des 19. Jahrhundert bis heute.