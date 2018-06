In der Mitte des Yoyogi-Parks in Tokio, irgendwo zwischen Bäumen und Gestrüpp, hüpft ein Mädchen mit langen blauen Haaren auf und ab. Sie trägt ein Kleid in der exakt gleichen Farbe. Dazu hat sie schwarze Kniestrümpfe an, wie sie Fußballer tragen, und blaue Turnschuhe. Auf ihren Ohren sitzt ein Kopfhörer, und sie springt und dreht sich nach einer festen Choreografie. Hinter ihr stehen ein Wesen im Ganzkörperteddybärkostüm und ein Junge in rotem Minirock mit einer weißen Perücke. Sie alle machen die gleichen Bewegungen, nur zeitversetzt. Anscheinend haben sie ihre Musik nicht zur selben Zeit gestartet. "Die sehen aus wie Pokémons in echt", sagt mein sechsjähriger Sohn Paul.

Da ist er mit dem Verstehen schon weiter als ich. Ich weiß nicht mal, was Pokémons sind. Na klar, ich habe den Namen schon gehört und weiß, dass es sich um komische Figuren mit Superkräften handelt, die ihre eigene Fernsehserie haben und von denen es unendliche viele Sammelkarten gibt, aber da hört mein Wissen auch schon auf. "Pokémons kann man sammeln und trainieren", sagt Paul. "Und warum?", frage ich. "Na ja, weil es Spaß macht", antwortet er. "Aha", sage ich und ich höre mich an wie Paul, wenn ich versuche, ihm die Erwachsenenwelt zu erklären.

Paul und ich sind gemeinsam mit einem Freund in Japan unterwegs. Aus keinem besonderen Grund. Mein Freund wollte schon immer mal nach Japan und fand, dass ich eine der besten Reiseleiterinnen sei, die er sich vorstellen könne. Japan macht uns sprachlos. Wir verstehen nur noch "so-so-so" und "hei-hei", Verbeugung und Lächeln. Worte enden auf -iwa und -kun. Es hat System, aber wir können keinen fragen, was für eines. Wenn es um Wissen und Verständnis geht, sind wir Erwachsenen auf dem gleichen Stand wie Paul, wenn überhaupt.

Nun stehen wir in der Mitte des Parks und lassen uns von Paul erklären, was Pokémons sind. Die kleine Gruppe von Verkleideten wird zunehmend größer. Ein Junge stellt sich als Dirigent heraus. Er steht vor der Gruppe und versucht, ihre Bewegungen zu synchronisieren. "Meinst du, das ist der Pokémon-Trainer?", frage ich Paul. Aber Paul schüttelt den Kopf. "Pokémons trainiert man einzeln." Ich würde von den Pokémon-Menschen gerne wissen, was sie tun, warum sie sich sonntagmorgens im Park treffen, wieso sie sich verkleiden, ob sie ein Theaterstück einstudieren. "Ich verstehe das alles nicht", sage ich und will die seltsamen Abläufe aber zumindest für mich klären.

Die Frau, die ich anspreche, lächelt, hält sich die Hand vor den Mund, kichert hinein, schüttelt den Kopf und geht weg. Wenig später ist sie zurück mit jemand anderem am Arm, einem der Weißköpfe, der ebenso kichert, aber auch andeutet, dass er ein wenig Englisch verstehe. "Dance", sagt er, und "anime characters" und "computer moves" und "friends". Ich nicke und lächele genauso freundlich wie sie. Dann lege ich meine Hände aneinander und verbeuge mich und sage: "So-so-so", und: "Hei-hei", weil ich mir einrede, so bedanke man sich.

Auszug aus: Pia Volk: Mama, sind wir bald da? Mein Sohn und ich und wie wir die Welt eroberten. Verlag Herder © Verlag Herder

"Und? Bist du jetzt etwa schlauer?", fragt mich mein Freund. Ich nicke. "Na klar, ich habe es so verstanden, dass sich Freunde (vielleicht Facebook-Freunde?) im Park treffen, um zusammen zu tanzen. Die Moves kennen sie alle von einem Computerprogramm." "Das hätte Paul dir auch erzählen können", sagt mein Freund, und damit hat er wohl recht.

Wir sind schon ein paar Tage in der Stadt, doch es fällt mir schwer, sie zu spüren. Sie hat nichts Mitreißendes, ist anonym und zurückhaltend. Ich hatte eine pulsierende Metropole erwartet, einen städtischen Ameisenhaufen, 8,5 Millionen fleißige Bienchen, überfüllte Straßenbahnen, Leben im Highspeed. Doch die Stadt ist mucksmäuschenstill. Kein Hupen, keine Fahrradklingel, keine schreienden Straßenhändler, keine quietschenden Trams, keine piependen Leuchtreklamen. Auch keine Zigarettenstummel, keine Graffitis, kein Geruch von Urin – es sieht aus, als würde der Kaiser jeden Moment zu Besuch kommen. Das Überwältigende ist die Ruhe, in der acht Millionen Menschen miteinander leben können.