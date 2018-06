Die Reisesuchmaschine Kayak für Urlaubs- und Geschäftsreisen will stärker in den deutschen Markt einsteigen und eröffnet ein Berliner Büro mit 50 Mitarbeitern. Eine deutschsprachige Version der Website gibt es bereits.

Der deutsche Reisemarkt sei der zweitgrößte Europas, gleich hinter Großbritannien, und ein wichtiges Geschäftsfeld, sagte der Europa-Chef von Kayak, Jan Valentin. Anders als Briten und US-Amerikaner würden viele Deutsche ihren Urlaub derzeit noch im Reisebüro um die Ecke buchen. Mit seinen Online- und Mobil-Angeboten möchte Kayak diese Kunden gewinnen.

Die Zukunft des Reisegeschäfts sieht Kayak in der mobilen Reisesuche via Smartphone und Tablet. Laut einer Erhebung des Unternehmens nutzen in Deutschland derzeit 40 Prozent der Kayak-User das Angebot mobil: über die App oder die mobile Website, Tendenz steigend. Besonders oft buchen die Kunden, die Kayak mobil nutzen, ihre Hotels und One-way-Kurzstreckenflüge direkt am Anreisetag.

Die Studie ergab auch, dass die Deutschen langsamer – oder gründlicher – recherchieren und im internationalen Vergleich zwei Minuten länger für eine Buchung brauchen. Die beliebtesten drei deutschen Reiseziele auf Kayak sind Bangkok, Palma de Mallorca und New York.