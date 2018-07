Design-Agenturen von Weltrang müssen nicht in New York oder London sitzen. Das beweisen seit zehn Jahren Seyhan Özdemir und Sefer Çağlar mit ihrem Istanbuler Studio Autoban. Der Name setzt sich aus dem türkischen "Otoban" und der deutschen "Autobahn" zusammen und soll den Einfluss jener Kulturen ausdrücken, die am Bosporus aufeinandertreffen: der asiatischen und der europäischen. Im Verlag Gestalten ist nun ein Bildband erschienen, der den interkontinentalen Stilmix der beiden Designer zeigt, anhand von Möbeln und den von ihnen gestalteten Innenräumen.