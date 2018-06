Die Lufthansa streicht wegen des Streiks der Piloten von Mittwoch bis Freitag 3.800 Flüge. Das teilte die Fluggesellschaft mit. Davon seien voraussichtlich mehr als 425.000 Passagiere betroffen. Die Piloten wollen drei komplette Tage streiken, um ihrer Forderung nach mehr Geld und der Beibehaltung einer betriebsinternen Frührente Nachdruck zu verleihen.

Auf einer im Internet veröffentlichten Liste informiert die Fluggesellschaft über alle gestrichenen Flüge und mögliche Reisealternativen. Die ersten Absagen betreffen Flüge an diesem Montag, die letzten reichen bis Samstag. Von Mittwoch bis Freitag sollen nur rund 500 Flüge auf kurzen und mittleren Strecken verkehren. Es handele sich um einen der größten Ausstände in der Geschichte der Lufthansa. Auch die meisten Frachtflüge der Lufthansa Cargo seien bereits abgesagt.

In der vergangenen Woche hatte Lufthansa bei einem weit kürzeren Warnstreik des Flughafenpersonals gleich 600 Verbindungen gestrichen.



Informationen über Fluglinien und Flughäfen Fluglinien Informationen über Flugausfälle und Verspätungen: Lufthansa 01805 805 805 www.lufthansa.de Air Berlin 01805 737 800 www.airberlin.com Easy Jet 01805 029292, 01805 666 000 www.easyjet.com Website mit den Telefonnummern aller größerer Fluglinien www.telefonnummer-airlines.de Flughäfen Auf den folgenden Internetseiten und unter folgenden Telefonnummern können Sie sich über Sperrungen, Verspätungen und Flugausfälle informieren: Berlin Schönefeld 0180 5 00 01 86 www.berlin-airport.de Berlin Tegel 0180 5 00 01 86 www.berlin-airport.de Bremen +49 (0) 421 55950 www.airport-bremen.de Dresden +49 (0) 351 8810 www.dresden-airport.de Düsseldorf +49 (0) 211 4210 www.duesseldorf-international.de Erfurt-Weimar 0180 5 410 970www.flughafen-erfurt-weimar.de Frankfurt/Main 0180 5 372 4636 www.frankfurt-airport.de Hamburg +49 (0) 40 50 750 www.ham.airport.de Hannover +49 (0) 511 9770 www.hannover-airport.de Köln/Bonn +49 (0) 22 03 – 40 40 01 / 40 40 02 www.koeln-bonn-airport.de Leipzig/Halle +49 (0) 341 224 1155 www.leipzig-halle-airport.de München +49 (0)89 9752 13 13 www.munich-airport.de Münster/Osnabrück +49 (0) 25 71 940www.flughafen-fmo.de Nürnberg +49 (0) 911 937 00 www.airport-nuernberg.de Saarbrücken +49 (0) 6893 83272 www.flughafen-saarbruecken.de Stuttgart 0180 5 948444www.flughafen-stuttgart.de Internationale Flughäfen findet man auf www.flightradar24.com Linienbusse Eurolines www.eurolines.com, Telefonnummern der einzelnen Länder: http://www.eurolines.com/about-us/ Deutsche Touring GmbH Servicehotline +49 (0) 69 7903 501 www.touring.de Berlin Linienbuswww.berlinlinienbus.de Gullivers Servicehotline: +49 (0) 30 311 0 211 www.gullivers.de Orland Servicehotline +49 (0) 9721 47 59 00, Notfallnummer +49 (151) 141 823 08 www.orland.de Andere Transportwege Das Buchungsportal der Deutschen Bahn: www.bahn.de Ocean24 ist ein Buchungsportal für Fährverbindungen. Servicehotline: +49 (0) 180 4 999 203 www.ocean24.com Auf Facebook gibt es einen Zusammenschluss von Nutzern, die Car-Pools bilden: http://www.facebook.com/carpooleurope Nationale Mitfahrzentralen: Mitfahrzentrale 01805 03 11 99 11 www.mitfahrzentrale.de Mitfahrgelegenheit 01805 03 11 99 40 www.mitfahrgelegenheit.de Internationale Mitfahrzentralen: Roadsharing.comwww.roadsharing.com und Ride4cents.org www.ride4cents.org Autovermieter: Avis Servicehotline: 0180 5 21 77 02 www.avis.de Europcar Servicehotline: 0180 5 8000 www.europcar.de Hertz Servicehotline: 0180 5 33 3535 www.hertz.de Sixt Servicehotline: 0180 5 25 25 25 www.sixt.de

Die Piloten hatten in der vergangenen Woche den dreitägigen Streik angekündigt. In dem Tarifkonflikt um höhere Gehälter und die Zukunft der Übergangsrenten habe es trotz mehrerer Treffen keine Annäherung mit der Lufthansa gegeben, hatte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitgeteilt. In einer Urabstimmung hatten die Piloten mit sehr großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt.



Osterferien in Niedersachsen und Bremen

Die Streikankündigung trifft den Zeitraum der Osterferien in Niedersachsen und Bremen. Ursprünglich hatte die VC angekündigt, in den Osterferien nicht zu streiken. Betroffen von den Streiks wären die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings.

Die Konzerntöchter Swiss und Austrian Airlines haben eigene Tarifverträge und würden von einem Ausstand bei der Lufthansa nur insofern berührt, dass Umsteigeverbindungen auf Lufthansa-Flüge gefährdet sind.