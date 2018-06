Madrid wird überleben, trotz allem. Trotz all des Stickstoffdioxids, all der Schulden, all der Arbeitslosen, all der geplatzten Träume. Die Propheten heißen Carlos Lahoz und Manuel Leira. Sie haben vor rund einem Jahr den Madrid Think Tank gegründet. Darin entwickeln sie gemeinsam mit anderen Ideen, um Spaniens Hauptstadt am Leben zu erhalten: Madrid, Metropole auf der Hochebene, wo Luft und Straßen schmutzig sind, wo niemand mehr investieren will, wo Touristen wegbleiben und Schulden in den Himmel wachsen. Uff. "Als Bürger fühlen wir uns verpflichtet", sagen die Architekten, "der Stadt ihr Selbstbewusstsein zurückzugeben".

Wenn man den beiden Optimisten in der Madrider Architektenkammer zuhört, einem vierstöckigen, lichtdurchfluteten Gebäude in einem lebendigen Viertel, dann möchte man sofort raus auf die Straße und diese unglaubliche, unkontrollierbare Stadt erkunden. "In Madrid passiert gerade einiges. Noch wissen wir nicht, wohin das führt", sagen sie geheimnisvoll. Die Impulse kommen nicht aus dem Rathaus. Sie kommen auch nicht von Großunternehmen wie dem Olympischen Komitee oder Las Vegas Sands, die der Stadt Hoffnungen auf Wunder gemacht haben. Dreimal bewarb sich Madrid um die Austragung von Sommerspielen, dreimal kam eine Absage. Und jahrelang hoffte sie auf die Glücksspielstadt Eurovegas. Doch immer kam irgendetwas dazwischen, Misswirtschaft, Proteste, andere, die es besser machten.

Die neuen Impulse kommen nun von unten. Krokusse statt Geldregen. Die sprießen nicht im Palast der Regierung oder des Königs. Sie brechen dort durch, wo Madrid klein ist, dort, wo man nicht spürt, dass man die Stadt mit 6,5 Millionen Menschen teilt. So groß ist Madrids Metropolregion. Kastiliens Hochebene setzt dem Wildwuchs keine geographische Grenze. Den konnte nur die brutale Wirtschaftskrise ab 2008 bremsen. Noch haben sich die Madrilenen nicht erholt, aber sie sind aus der Schockstarre erwacht.

"Viele haben ihr Arbeitslosengeld in Bars, Restaurants oder Geschäfte investiert", erzählt Natalia Gutiérrez. Sie organisiert thematische Routen durch die Stadt und muss sich dabei ständig umstellen. "Stadtviertel wie Chueca, Malasaña oder La Latina verändern ihr Gesicht praktisch täglich." Wo gestern noch Serrano-Schinken im Fenster hing, stehen heute Cupcakes in der Auslage. Cafébetreiber reparieren Fahrräder, in einstigen Miederwarengeschäften hängen Designerkleider, aus Schuhläden werden Gemeinschaftsbüros, Vinotecas bieten Mikrotheater, allenthalben eröffnen Gin Clubs und die Stadt des starken, kleinen Kaffees hat das entspannte Teetrinken entdeckt. "Vor der Krise gab es entweder das Günstige und Alteingesessene oder das Teure und Moderne", erinnert sich Gutiérrez, "heute ist alles erschwinglicher und bunter".

Vielleicht wirkt Madrid nun weniger castizo, weniger waschecht als zuvor. Man erkennt mehr Europa, mehr Amerika, weniger altes Kastilien. Viele Kneipen und Geschäften sind verschwunden und mit ihnen Schmiere und Staub jahrzehntelangen Gleichschritts. Die Betreiber wussten nicht auf die Krise zu reagieren. Ihre Nachfolger halten nichts von Frittiertem und Mayonnaise, von Registrierkassen und Posamenten. Sie servieren Weine, die wie Fernsehserien heißen und knusprige Häppchen mit asiatischem Touch. Zuwanderer aus Lateinamerika haben viel verändert. Peruanische Restaurants sind seit Gastón Acurio schick, Argentinier, Brasilianer oder Kolumbianer importieren Essen und Kultur.

Sonntags morgens kann man all das gut auf dem Fahrrad entdecken, ja auf dem Fahrrad. Früher war das in Madrid lebensgefährlich, denn Autos beherrschten die Stadt. Und man wirkte wie ein Sonderling, denn am Wochenende kam niemand vor zwölf aus dem Bett. Madrids Nachtleben war exzessiv. Warum überhaupt Rad fahren? Auch das hat die Krise verändert. Geld sparen und cool sein. Vom Flussufer aus durchs Zentrum radeln, die von Anwohnern verwaltete Baulücke neben dem Cebada-Markt besuchen, wo Musiker auftreten und Basketball gespielt wird. Oder im anarchisch wirkenden Stadtteil Lavapiés neue Formen des Zusammenlebens entdecken.