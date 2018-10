Straf

Vincenzo De Cotiis, Architekt, Designer und Künstler, entwarf das Hotel hinter der Fassade eines Palazzo aus dem 19. Jahrhundert als "eine Art Installation", inspiriert von der arte povera. Ausgesuchte Materialien, vor allem Schiefer, Messing und Beton, sind über "dunkle" und "helle" Zimmer verteilt. Dazu kommen hie und da brüchige Gazen hinter Glas. Geraffte Gazen liegen auch über den Betten, was in den ansonsten sehr nüchternen Räumen wie ein weicher, leichter Pinselstrich wirkt. Der Stil des zehn Jahre alten Hotels gilt als "industriell unfertig". Nichtsdestoweniger schafft er ein Gefühl von Geborgenheit und Ursprünglichkeit – und einen Rückzugsort für den urbanen Höhlenmenschen. Die Straf-Bar führt ein sehr erfolgreiches Eigenleben und ist der perfekte Ort, um in das hippe, schicke Mailand einzutauchen.

Via San Raffaele 3, Centro Storico, 64 Zimmer, Tel. 0039-02/80 50 81, www.straf.it. DZ ab 260 €

Grand Hotel et de Milan

Mailands erstes Luxushotel, 1863 als L’Albergo di Milano eröffnet und heute unter Denkmalschutz. In der Bar können auch Nicht-Gäste im Charme der alten Welt schwelgen. Der Ruhm des Hauses verdankt sich vor allem Giuseppe Verdi: Von 1872 bis zu seinem Tod 1901 wohnte er entweder auf seinem Landsitz oder hier. Man kann seine Suite mieten, der Tisch, an dem er Falstaff und Otello komponierte, steht noch da. Auch heute beherbergt das Hotel viele Künstler der Scala. Barenboim bucht immer zwei Zimmer, eines für sein Klavier. Manchmal hört man ihn spielen. Das Restaurant trägt der besonderen Beziehung zum Opernhaus Rechnung: Wenn der Schlussvorhang gefallen ist, bleibt die Küche noch eine halbe Stunde geöffnet.

Via Manzoni 29, Centro Storico, 95 Zimmer, Tel. 0039-02/72 31 41, www.grandhoteletdemilan.it. DZ ab 360 €

Cavour

Hinter dem unauffälligen Eingang tut sich eine Lobby mit großer Geste auf: glänzendes Nussholz, Kristallleuchter, eine breite Treppe zur Empore hinauf. Direktor Guido Gallia ist Hotelier in dritter Generation. Sein Großvater fing als Gepäckträger an und führte schließlich in Mailand drei Häuser, darunter das prächtige, längst geschlossene Continentale. Dem Cavour blieben davon ein paar Lüster und altes Silber. Bis ins Mark klassisch, wagte sich das Cavour vor Kurzem in einem neuen Flügel auf modernes Terrain: mit Suiten in kühlem Grau und riesigen Bädern, wo man im Spiegel fernsehen kann und die Duschen "Chromotherapie" bieten. "Farbige Lichter", erklärt der Direktor, als handle es sich um eine Frivolität, an die das rundsolide Haus sich erst gewöhnen muss.

Via Fatebenefratelli 21, Centro Storico, 121 Zimmer, Tel. 0039-02/62 00 01, www.hotelcavour.it. DZ ab 157 €

Petit Palais

An der Wand neben dem Aufzug ist ein Weihwasserbecken angebracht – ein Original aus dem 17. Jahrhundert, als der Palast ein Nonnenkonvent war. Frühstück gibt es im Gewölbe des ehemaligen Refektoriums. Ansonsten erinnert hier nichts mehr an klösterliche Kargheit: Das Haus gehört einer alten Mailänder Adelsfamilie, und die Contessa, die 2004 ein Hotel daraus machte, hat bei der Einrichtung ihr Faible für Antiquitäten und altes Kunsthandwerk in vollen Zügen ausgelebt: mit Empiremöbeln und Stuckarbeiten, Seidentapeten, alten Teppichen, goldgerahmten Spiegeln, handbemalten Türen, Marmorbädern, in denen Ölgemälde hängen. Vor dem Petit Palais treffen heute zwei belebte Straßen aufeinander, doch das Innere bewahrt verlässlich die Illusion einer lange vergangenen Epoche.

Via Molino delle Armi 1, Centro Storico, 18 Zimmer, Tel. 0039-02/58 48 91, www.petitpalais.it. DZ ab 190 €