Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat bei Lufthansa zum Streik aufgerufen. Von Mittwoch bis Freitag werden deshalb 3.800 Flüge der Airline in ganz Deutschland ausfallen. Am stärksten betroffen ist der Flughafen Frankfurt.

Laut Lufthansa werden rund 425.000 Passagiere betroffen sein. Sie auch? Wie sind Sie an Ihr Ziel gekommen? Sind Sie auf andere Fluggesellschaften ausgewichen oder haben die Bahn genutzt? Was haben Sie dabei erlebt? Chaos auf den Straßen, übervolle Züge? Schildern Sie uns Ihre Erlebnisse: per E-Mail an pilotenstreik@zeit.de, im Leserartikel-Formular unter community.zeit.de/leserartikel oder als Kommentar unter diesem Artikel. Einen Teil der Einsendungen veröffentlichen wir in Kürze.