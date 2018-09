Nach dem schweren Lawinenunglück am Mount Everest haben nepalesische Bergführer damit gedroht, vorerst nicht mehr an Expeditionen am höchsten Berg der Welt teilzunehmen. Die Regierung habe eine Woche Zeit, um auf die Forderungen der Sherpas zu antworten, sagte ein Sprecher der nepalesischen Bergsteiger-Vereinigung. Beim bislang schlimmsten Unglück am Mount Everest waren am Freitag wahrscheinlich 16 nepalesische Bergführer gestorben, als sie die Wege für die neue Saison vorbereiten wollten.



Hunderte Sherpas erwiesen ihren tödlich verunglückten Kollegen in einer Trauerprozession in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu die letzte Ehre. Bei der von Mönchen begleiteten Prozession am Montag in Kathmandu wurden die Särge von sechs Opfern auf Pritschenwagen mitgeführt.

Die teilnehmenden Sherpas hatten eine Liste von Forderungen dabei, die sie der Regierung übergeben wollten. Sie verlangen unter anderem, einen Hilfsfonds für Sherpas einzurichten und dafür 30 Prozent der von den Bergsteigern entrichteten Gebühren für die Erklimmung des Mount Everest zu nutzen. Außerdem sollten die Lebensversicherungen der Sherpas von bislang 10.000 Dollar (7.250 Euro) verdoppelt werden. Den Familien der Opfer, auch derjenigen, die aufgrund schwererer Verletzungen nicht mehr arbeiten könnten, müsse eine Entschädigung in Höhe von jeweils 10.000 Dollar gezahlt werden, lautete eine weitere Forderung.

Die Regierung müsse zudem die Kosten für die Behandlung der Verletzten übernehmen. Sollte die nepalesische Regierung nicht binnen einer Woche reagieren, würden alle Expeditionen abgesagt, hieß es. Die Regierung hatte den Angehörigen der Opfer eine Entschädigung von umgerechnet knapp 300 Euro angeboten. Einige Familien wiesen das als respektlos zurück.

Zwei Bergsteigerbüros aus den USA sagten am Montag die von ihnen geplanten Everest-Expeditionen ab. Beide hatten bei dem Unglück Todesopfer unter ihren Sherpas zu beklagen. Andere Teams behielten sich ihre Entscheidung vor.

Leichen der vermissten Sherpas bleiben verschwunden



Am Sonntag wurde die Suche nach drei zuletzt noch vermissten Bergführern endgültig eingestellt. Ihre Leichen seien bisher nicht geortet worden und könnten im Schnee kaum noch gefunden werden, teilte das Tourismusministerium in Kathmandu mit. Bis Samstag waren die Leichen von 13 Sherpas geborgen worden. Neun Sherpas konnten lebend aus den Eis- und Schneemassen gerettet werden.

Die nepalesischen Bergführer waren am Freitagmorgen auf 5.800 Metern Höhe im sogenannten Popcorn-Feld verschüttet worden, das auf der Route zum tückischen Khumbu-Eisfall liegt. Sie hatten Zelte, Seile und Lebensmittel dabei, um eine Route zum Gipfel des Everest vorzubereiten – Ende April beginnt die Bergsteiger-Saison im Himalaya. Streichungen von Expeditionen hätten voraussichtlich Auswirkungen auf Nepals Wirtschaft. Das arme Himalayaland ist stark auf Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen.

Der Mount Everest ist 8.848 Meter hoch. Hunderte Bergsteiger und Sherpas sind bei dem Versuch, den höchsten Gipfel der Erde zu stürmen, gestorben – rund ein Viertel von ihnen durch Lawinen. Vor der jetzigen Lawine galt als schlimmstes Unglück in der Geschichte der Everest-Besteigungen ein Schneesturm am 11. Mai 1996, bei dem acht Bergsteiger starben.