Albin Pixner war dagegen. Vor 20 Jahren stand er an der Spitze einer Bürgerbewegung, die die Errichtung eines 18-Loch-Golfplatzes im Passeiertal verhindern wollte. "Wir glaubten, dass eine Golfanlage den ursprünglichen Charakter des Tales zerstören würde", sagt Pixner. Heute kann er darüber nur lächeln. Mittlerweile steht inmitten der Anlage in Südtirol das Fünf-Sterne-Hotel Andreus, wo Pixners Sohn Lukas als Patissier arbeitet. Der Vater betrachtet das sogar als günstige Fügung.

Denn derzeit ist die deutsche Fußballnationalmannschaft im Andreus untergebracht, sie bereitet sich hier in einem Trainingslager auf die Weltmeisterschaft vor. Pixner hofft, eine Utensilie aus dem Fundus des Teams zu bekommen, für das Museum Passeier, dessen Obmann er ehrenamtlich ist. Ein Teil der Ausstellung ist dem Thema Helden & Wir gewidmet, mit Stücken wie einem Paar Abfahrtsbretter des Skifahrers Hermann Maier. Man stelle sich vor, es wären auch Trikots des Weltmeisters 2014 zu sehen.

Ginge es nach Christian Staffler, könnte es so kommen. "Hier halten die meisten zu den Deutschen", sagt der Chef des Tourismusvereins Passeiertal. In dem überwiegend deutschsprachigen, meist von deutschen Touristen besuchten Tal in Italien läuft deutsches Fernsehen in den Bars, an Masten am Straßenrand flattern Fahnen mit dem DFB-Emblem, Einheimische laufen im FC Bayern-Trikot herum. Auch vor den Turnieren 1990 und 2010 bereitete sich das deutsche Team in der Region vor, im Weindorf Eppan nahe Bozen. Dennoch ist der Besuch der Fußballer im 7.000-Einwohnertal Passeier, das sich im Norden von Meran rund 50 Kilometer bis zu den Dreitausendergipfeln der Ötztaler Alpen erstreckt, auch diesmal wieder ein Großereignis. Vor allem touristisch. "Der Nutzen für unser Tal ist riesig", sagt Staffler. Eine Wirtschaftsanalyse habe nach dem Trainingslager von 2010 einen Werbeeffekt von 11,2 Millionen Euro errechnet.

Der Preis dafür ist, dass der Tourismuschef etwas gehetzt wirkt. Dauernd klingelt sein Mobiltelefon, 200 Medienvertreter berichten aus dem Pressezelt neben der Fußballanlage, um zu fragen, was die deutschen Kicker gerade machen. Meistens muss er passen. Es ist nicht ganz leicht, herauszufinden, was die deutsche Nationalmannschaft gerade treibt. Wer sie beim Training beobachten will, sollte jedenfalls nicht zu ihrem Trainingsplatz gehen. Hinter der Brücke über den vom Schmelzwasser angeschwollenen Passerfluss gibt es kein Weiterkommen, die Straße ist mit mobilen Gittern abgesperrt, und davor stehen breitbeinig Männer mit Security-Ausweis. So bleibt nur ein Blick von der Hauptstraße am Dorfeingang, um einen Eindruck vom Leben der Fußballprofis zu bekommen.

Es sei denn, man begegnet Walter Moosmair, einem Bauern, der sich nicht für Fußball interessiert. Er hat insofern mit den Spielern zu tun, als dass er ihr Hotel mit Biokäse beliefert. Moosmair ist 36 und sitzt an diesem Nachmittag auf einem Bagger, um gemeinsam mit Nachbarn die Zufahrtsstraße zu seinem Bauernhof auszubessern. Er trägt Gummistiefel und speckige Lederhosen, um seinen Bauch spannt sich eine blaue Schürze. Unter einem Edelweißbild steht der aufgenähte Spruch: "Es ist kein Mensch so hoch im Land, der nicht lebt vom Bauernstand."

Von einer Holzbank aus hat man den besten Blick

Er trage die Schürze auch, wenn er den Gästen des Andreus einmal wöchentlich seinen Käse vorstelle, sagt Moosmair. "Die Leute wollen wissen, wo ihr Essen herkommt, und wir Bauern sollten ein starkes Profil zeigen." Während des Trainingsaufenthalts der Nationalelf muss die Käse-Präsentation allerdings ausfallen. Moosmair sagt, das sei ihm egal, Fußball werde ohnehin überschätzt. Einen Tipp hat er aber als Ortskundiger: Vom Museum Passeier führt der Europäische Fernwanderweg E5 nach Sankt Martin, von dort habe man einen guten Blick auf das Fußballfeld.

Zunächst geht es hinter dem Museum gemächlich bergauf, vorbei an einer Wiese mit Haflingerpferden. Im taunassen Gras, das sich sanft im Wind wiegt, hüpfen Heuschrecken, am Himmel segeln Schwalben. Nach etwa einer Gehstunde taucht hinter einem Waldstück der Zwiebelturm der Sankt Martiner Dorfkirche auf. Vor einem Bauernhof steht eine hölzerne Bank, 200 Meter tiefer zeichnet sich das Halbrund des Sportplatzes ab. Auch hier oben hält ein Mann mit roter Signalweste Wache, er heißt Adolf Pirpamer und stammt aus der Gegend. Er hat nichts dagegen, wenn man es sich auf der Bank gemütlich macht, "aber ohne Kamera!" Die Security-Gruppe aus Deutschland, sagt Pirpamer, habe sogar das ZDF weggeschickt, als es zu nahe am Platz filmen wollte.

Dann bewegt sich unten etwas. Zuerst rauschen mehrere schwarze Mercedes-Kleinbusse heran, wenig später sprinten zwei Dutzend Männer im Zickzackkurs über den Rasen. Man kann das Knallen der Bälle hören, und mit den Bildern vom Fernsehen im Kopf glaubt man jetzt, Thomas Müller zu erkennen, wie er schreiend mit den Händen herumfuchtelt. Und ist das nicht Miroslav Klose, der jetzt am Spielfeldrand zur Wasserflasche greift? Am Wiesenrand bimmeln die Glocken grasender Schafe, in der Luft schwebt ein dezenter Mistgeruch. In Südtirol liegt Weltmeisterschaft in der Luft.