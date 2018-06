Der Gipfel des Mount Everest wurde seit der Erstbesteigung 1953 von etwa 4.000 Menschen erklommen. In diesem Jahr kamen nur wenige hinzu: Die Sherpas, ohne die es so gut wie kein Bergamateur nach oben schafft, streikten, nachdem 16 von ihnen im April bei der Vorbereitung von Bergrouten gestorben waren. Der Fotograf Navesh Chitrakar reiste danach ins Basiscamp und konnte nur noch die Aufräumarbeiten fotografieren. Seine Bilder aus der Region Solokhumbu in Nepal zeigen, wie das Leben weitergeht, unbeeindruckt davon, dass sich vieles geändert hat.