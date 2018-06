In der Bucht Scapa Flow, vor den schottischen Orkney-Inseln, gingen im Ersten Weltkrieg 74 deutsche Kriegsschiffe unter. Am 21. Juni 1919 waren sie von den Deutschen selbst dort versenkt worden – Konteradmiral Ludwig von Reuter wollte so verhindern, dass die deutsche Flotte den Briten in die Hände falle. Bis heute liegen sieben der Kriegsschiffe am Grund der Bucht, etwa die SMS Karlsruhe und die SMS Dresden. Im Zweiten Weltkrieg sanken in der Bucht weitere Schiffe, wie die britische Tabarka. Touristen können in Scapa Flow nach den Wracks tauchen.