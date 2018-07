Die schwere Last der Liebe war am Ende zu viel für den Pont des Arts: Ein Teil des mit Tausenden Liebesschlössern behängten Brückengeländers über der Pariser Seine ist am Sonntagnachmittag auf 2,4o Metern Länge eingestürzt. Die berühmte Fußgängerbrücke wurde sofort evakuiert und abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Der 150 Meter lange Pont des Arts der das Louvre-Museum und das linke Seine-Ufer verbindet, wurde am Montag wieder geöffnet.

Liebesschlösser sind Vorhängeschlösser, die von Paaren als Symbol ihrer Liebe an öffentlichen Orten befestigt werden. Die Schlüssel werden in der Regel weggeworfen. Das Phänomen bereitet der Pariser Stadtverwaltung schon seit Längerem Kopfzerbrechen. Da seit dem Beginn der Mode im Jahr 2008 immer mehr Paare ihr Schloss anbringen und wegen des Platzmangels inzwischen sogar an bereits festgemachten Vorhängeschlössern in zweiter und dritter Reihe befestigen, wächst die Last stetig.



"Das hat verrückte Ausmaße erreicht", sagte der Bürgermeister des Viertels am Pont des Arts, Jean-Pierre Lecoq, im vergangenen Jahr. "Wenn eines Tages ein Stück Brüstung mit mehreren Kilo Vorhängeschlössern dran einem Touristen auf einem Boot auf den Kopf fällt, könnte ihn das schwer verletzen oder ihn sogar töten." Unter den Brücken von Paris fahren täglich Touristenschiffe mit Hunderten Besuchern die Seine auf und ab. Auch andere Brücken werden für die Liebesbeweise benutzt, etwa der Pont de l'Archevêché, der inzwischen "Love Lock Bridge" genannt wird.



Polizisten kontrollieren am Montag den abgesperrten Bereich. © AP Photo/Francois Mori

Auch wenn der Vorfall am Sonntag letztlich glimpflich verlief, dürfte der Geländereinsturz die Diskussion um die Schlösser neu entfachen. Zwei junge Frauen hatten in Paris unter dem Kampagnennamen No Love Locks vor Kurzem eine Petition gegen die Schlösser aufgesetzt. In der ZEIT empfahl eine von ihnen, Lisa Anselmo: "Die Stadt könnte ja einen Wettbewerb für Künstler ausschreiben, die einen neuen Ort für die Schlösser schaffen, in einem Park oder an dem Champs-Élysées. Dort könnten sie zum Teil einer Skulptur werden." In manchen europäischen Städten, in denen die Mode ebenfalls verbreitet ist, werden Liebesschlösser regelmäßig abmontiert oder sind verboten. In Paris war man vor derartigen Schritten bislang zurückgeschreckt.