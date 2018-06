Mutter, Vater, drei Kinder, 1, 3 und 6, steigen in den Zug ein. Um ein Haar hätten sie ihn verpasst, die Eltern sind zwar um sechs aufgestanden, aber dreijährige Kinder schlafen immer dann bis nach acht, wenn sie das mal nicht dürfen. Gepäck: ein Kinderwagen, eine große Tasche, zwei Umhängetaschen, zwei Kinderrucksäcke. Das erste Kind, 1, befindet sich auf dem Arm der Mutter, das zweite Kind, 3, zwischen Mutter und Vater. Das dritte Kind, 6, ist schon mal vorgegangen und sitzt an einem Fensterplatz neben einem Zeitung lesenden Mann. Mutter und Vater suchen das Abteil und die Plätze.

Er: So, wo sitzen wir?

Sie: In dem da, an so einem Vierer.

Er (schaut sich um): Hier? Das ist aber der Ruhewagen.

Sie: Ja.

Er: Mit Kindern?

Sie: Bin ich die Bahn?

Er: Hast Du nicht "Kinder" angegeben?

Sie: Doch. (Zum sechsjährigen Kind:) Du musst hier rüber.

Er: Und dann landen wir im Ruhewagen?

Sie: Is' wohl so.

Er: Warum?

Sie: Bin ich die Bahn?

Er: Scheißbahn.

Kind, 6 (kommt gerade angewackelt): Man sagt nicht Scheiß.

Sie: Hat der Papa nicht so gemeint.

Er: Doch.

Sie: Psst.

Kind, 6 (sitzt jetzt am richtigen Platz, packt 14 Filz- und 8 Wachsstifte aus einem Rucksack aus und beginnt, die Scheibe zu bemalen): Darf ich jetzt was kucken?

Kind, 3: Ey, nis meine Stifte.

Kind, 6: Ich will alleine kucken.

Er: Wir sind doch noch nicht mal losgefahren.

Kind, 3 (im Beschwerdeton): Ich will auch kucken.

Kind, 6: Mama, darf ich jetzt kucken?

Sie: Wenn der Papa nein sagt, kann ich nicht ja sagen.

Kind, 6: Bi-hi-tte-he-he!

Kind, 3 (quengelig): Is will Mondbär.

Er: Psst, wir müssen hier ein bisschen ruhiger sein als sonst.

Sie (leise zu ihm): Lass sie doch was kucken, das ist doch eine Ausnahmesituation.

Er: (seufzt.)

Kind, 6: Bi-hi-tte-he-he!!

Kind, 1: (schläft auf ihrem Arm.)

Zeitung lesender Mann: (schaut über den Rand seiner Brille und lächelt.)

Er: Ja, gleich. (Versucht, die große Tasche zu verstauen, dabei streift er das einjährige Kind.)

Kind, 1: (wacht auf und fängt an zu schreien.)

Kind, 6: Ich will Pippi.

Sie: (tröstet das Kind, 1, das weiter schreit)

Er (zu Kind, 1): Entschuldigung, mein Schatz, das war doch keine Absicht. Bitte nicht weinen. (Er versucht es zu streicheln und erwischt beim Umdrehen eine Frau mit einer Umhängetasche an der Schulter.)

Diese Frau: Vorsicht!



Kind, 3: Is muss Pipi.

Sie: (verzieht bemüht keine Miene.)

Er: Was?

Sie: Was was?

Er: Ich seh's doch.

Kind, 6: Darf! Ich! Jetzt! Pippi! Kucken!

Kind, 1: (schreit.)

Kind, 3 (weint): Is will Mondbär!

Er: JAA, GLEI-HEICH!

Sie: Das ist der Ruhewagen.

Stimme aus dem Bord-Lautsprecher: Guten Tag, meine Damen und Herren, wegen eines Triebwerkschadens verzögert sich die Abfahrt des Zuges um voraussichtlich 40 Minuten.