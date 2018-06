Die USA werben in einigen Staaten der EU, darunter in Deutschland, für das sogenannte Pre-Clearance Program – vorgelagerte Einreisekontrollen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat einen entsprechenden Bericht des Blogs netzpolitik.org bestätigt. Das Programm sieht laut Veröffentlichungen der US Customs and Border Protection vor, dass bereits vor dem Boarding im Staat der Abreise grenzpolizeiliche Einreisekontrollen durch US-Beamte durchgeführt werden, einschließlich Passkontrolle, Passagierbefragung und Prüfung des Gepäcks und der mitgeführten Waren.

Es gibt solche vorgelagerten Einreisekontrollen der USA bereits seit 1952, allerdings nur in wenigen Staaten. Derzeit werden sie an diversen kanadischen Flughäfen, auf einigen karibischen Inseln, in Irland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt. Der Sprecher des Innenministeriums teilte ZEIT ONLINE mit, eine konkrete Anfrage der US-Seite liege nach seiner Kenntnis bislang allerdings nicht vor. Es gebe weder einen schriftlichen noch einen mündlichen konkreten Vorschlag zur Bearbeitung, der eine Antwort durch die Bundesregierung erfordern würde. Festhalten könne er in dieser Angelegenheit, "dass die Ausübung hoheitlicher Befugnisse innerhalb des Bundesgebietes den jeweils zuständigen Behörden des Bundes und der Länder auf der Grundlage deutschen und/oder unmittelbar geltenden Rechts der Europäischen Union obliegt".

Dass eine entsprechende Anfrage früher oder später in Berlin eintrifft, ist allerdings nicht unwahrscheinlich – immerhin wurde über die Ausweitung des Pre-Clearance Program auf Deutschland auf der Ebene der Sicherheitsbehörden bereits gesprochen, wenn auch noch nicht über eine konkrete Umsetzung. Laut netzpolitik.org liegt eine konkrete Anfrage der USA in Amsterdam vor und wird dort geprüft.

Derzeit wohl schwer vermittelbar

Für die US Customs and Border Protection bedeutete die Ausweitung des Programms einerseits eine Zeitersparnis bei den peniblen Kontrollen in den USA. Der Kontrollprozess würde vorgelagert, dadurch entzerrte er sich in den Vereinigten Staaten. Andererseits dürften Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen. Ein Passagier, der nach US-Behördenlogik unter Terrorismusverdacht steht, könnte schon vor der Ankunft auf US-amerikanischem Boden an der Einreise gehindert werden.

Unter Servicegesichtspunkten hätte das Programm für Flugreisende Vor- und Nachteile: Nachteile, weil man deutlich früher am Flughafen sein müsste. Vorteile insofern, als es Zeit und Nerven spart, im Fall einer Ablehnung der Einreise in die USA gar nicht erst abzufliegen.

Rechts- und außenpolitisch stellen sich andere Fragen: Will man, dass ein anderer Staat auf dem eigenen Territorium Hoheitsrechte wahrnimmt? Mitarbeiter unter anderem des US-Departments of Homeland Security sind zwar bereits am Frankfurter Flughafen und an einigen deutschen Häfen stationiert, nehmen aber laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage keine hoheitlichen Rechte wahr. Sie filtern bereits jetzt anhand der Passagierdaten jene Fluggäste heraus, die von den USA auf Listen wie der Terror Watch-, der Selectee- oder der No-Fly-List geführt werden. Die Nutzung von Passagierdaten von Flügen in die USA und aus den USA ist im Passagierdatenabkommen zwischen der EU und den USA von 2011 geregelt. Die Empfehlung der US-Beamten an die Fluggesellschaften, einen Passagier nicht an Bord zu lassen, kommt in der Praxis allerdings einem Flugverbot nahe.

Die Einführung des Pre-Clearance Program in Deutschland bedingt eine Erweiterung der Befugnisse der US-Beamten. Dass so etwas derzeit, da das Verhältnis zwischen Berlin und Washington wegen der Überwachungsaffären gestört ist, vermittelbar wäre, ist schwer vorstellbar.