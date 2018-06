Nach der Streichung zahlreicher internationaler Flüge nach Tel Aviv wegen des Gaza-Konflikts sind viele Reisende gestrandet. Eine Reporterin des israelischen Fernsehens berichtete am Morgen vom Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, etwa drei Viertel der Flüge auf den Anzeigetafeln seien gestrichen. Viele Israelis, die ins Ausland fliegen wollten, mussten nach Hause fahren. Andere konnten nicht nach Israel zurückfliegen. Ein Flug der US-Airline Delta etwa hatte wegen der Reisewarnungen am Dienstag einen Zwischenstopp in Paris eingelegt. Israels Transportminister Israel Katz betonte, die nationale Airline El Al werde mehr Flüge einsetzen, um den Reisenden zu helfen.

Auch die deutschen Gesellschaften Lufthansa und Air Berlin setzten Dienstagabend alle für die kommenden 36 Stunden geplanten Flüge nach Tel Aviv aus. Für US-Airlines galt ein 24-stündiges Verbot. Am Dienstagvormittag war in der Ortschaft Jahud nahe dem Flughafen eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete eingeschlagen.

Die US-Regierung verteidigte das befristete Flugverbot gegen Kritik aus Israel. Die Maßnahme diene einzig dazu, amerikanische Bürger und Airlines zu schützen, sagte US-Außenminister John Kerry nach Angaben seines Ministeriums in einem Gespräch dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.



Transportminister Katz kritisierte die Flugverbote. Sie spielten "den Terroristen" in die Hände. Der Flughafen in Tel Aviv sei sicher, da er durch das israelische Iron-Dome-System geschützt werde. Der Milliardär und ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, forderte die US-Behörden auf, die Flugsperre zu beenden. Sie verhelfe der Hamas zu einem "unverdienten Sieg", schrieb er auf seiner Internetseite. Er kündigte an, mit einer Maschine von El Al nach Tel Aviv zu fliegen, um "Solidarität mit dem israelischen Volk zu zeigen und zu demonstrieren, dass es sicher ist, nach Israel zu fliegen".