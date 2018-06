"Ich liebe den Gedanken, dass, hätte die Landschaft eine Seele, ein wenig von dieser in jedem meiner Bilder wiederzufinden wäre", schreibt der Schweizer Fotograf Marco Paoluzzo. 20 Mal in 20 Jahren hat er Island bereist. Im Bildband Iceland – my zen garden and other stories (Till Schaap Edition) hat er seine Schwarz-Weiß-Fotos zu zwei Strängen verdichtet: Er zeigt eine Naturlandschaft, die ein Fenster zu einem zeitlosen Universum aufstößt. Und die Präsenz des Menschen darin. Beide Stränge gehören zusammen, Mensch, Natur, Ewigkeit, Gegenwart.