Infolge der Eskalation der Lage im Nahen Osten haben mehrere Tourismusveranstalter Reisen nach Israel abgesagt. Das gilt etwa für die Israel-Rundreisen der DER-Touristik-Veranstalter Dertour, Meier’s Weltreisen und ADAC Reisen, die bis zum 31. Juli beginnen sollten. Alle weiteren Israel-Reisen von DER, etwa Städtereisen nach Tel Aviv und Jerusalem, finden statt. Es ist allerdings möglich, eine bereits gebuchte Reise kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Dies gilt für alle Israel-Reisen, die bis zum 15. August beginnen sollten. Es seien derzeit und bis in den August hinein allerdings kaum Gäste dort, sagte eine DER-Sprecherin ZEIT ONLINE, sie spricht von einer zweistelligen Zahl.

Auch TUI teilte am Donnerstag mit, sämtliche Rundreisen durch Israel würden bis zum 31. Juli abgesagt. Bis dahin gelte auch ein Buchungsstopp. Urlauber, die noch nicht im Land seien, könnten kostenfrei stornieren. Wer schon vor Ort sei, könne vorzeitig die Rückreise antreten.



Zuvor hatte das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für Israel und die palästinensischen Gebiete aktualisiert: Es rät von nicht notwendigen Aufenthalten innerhalb eines Radius von 40 Kilometer um den Gazastreifen ab. Vor Reisen in den Gazastreifen wird "dringend gewarnt".



Der Anbieter Studiosus hat alle Reisen abgesagt, die bis 10. August beginnen sollten. Das betreffe allerdings nur wenige Reisende. Eine Israel-Reise, die bis zum 31. August beginnen soll, könne man kostenlos stornieren.

Am Dienstag hatte die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres israelische Häfen meide. Statt des israelischen Hafens Aschdod, 30 Kilometer nördlich des Gazastreifens, werde man im Juli und August die griechische Insel Santorin anlaufen. Am Montagabend waren kleine Raketen-Trümmerteile auf das Deck des Kreuzfahrtschiffs Aida Diva gefallen, als es aus dem Hafen Aschdod auslief. Verletzt wurde niemand. Auch am Schiff gab es der Reederei zufolge keine Schäden.

Breaking-Bread-Reisen findet fürs Erste statt

Lokale Reiseveranstalter bieten ihre Touren dagegen nach wie vor an, etwa Christina Samara und ihre Kollegin Elisa Moed. Sie veranstalten Reisen nach Israel und ins Westjordanland, die sogenannten Breaking Bread Journeys. Vor Kurzem interviewte DIE ZEIT Christina Samara.

Die Touren zeichnen sich dadurch aus, dass sie beide Seiten des Landes zeigen. Übernachtungen sind auf beiden Seiten geplant. Ein einziger Tourguide führt die Touristen, nicht wie üblich zwei verschiedene. Bei den Guides, sagt Samara, handele es sich um Araber mit israelischem Pass, die meist aus Haifa oder Ostjerusalem kämen; auch sie müssten zwar eine Genehmigung einholen, um eine Reisegruppe durchs Westjordanland führen zu dürfen, bekämen sie aber leichter als jüdische Guides. Beim gemeinsamen Essen in jüdischen und palästinensischen Familien komme man dann ins Gespräch. "Denn wer zusammen isst, redet auch", so Samara.

Am Donnerstag sagte Samara auf Nachfrage, die geplanten Reisen würden derzeit nicht vorbeugend abgesagt. In zehn Tagen beginne wieder eine Tour. "Wir werden das Programm anpassen. Weil wir vor Ort sind, können wir unsere Reiseziele flexibel gestalten und den Tagesablauf schnell ändern." Sie wisse aus Erfahrung, so Samara, "dass sich die Lage hier sehr schnell ändern kann". Innerhalb weniger Tage oder einer Woche könne sich eine Situation normalisieren, daher habe man die Touren bislang nicht abgesagt. Falls jemand aber in Situationen wie dieser nicht reisen wolle, verlange man keine Stornogebühr.