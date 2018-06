Eine Leserin, die in der Reisebranche arbeitet, berichtet von einem Kunden, der einen fatalen Fehler begangen habe:

Einer meiner Kunden, der bis dahin jahrelang ohne Beanstandung in die USA gereist ist (ihm gehört sogar eine Immobilie in Florida), hat bei seinem letzten Esta-, also Einreisegenehmigungs-Antrag, wesentliche Fehler gemacht. Er hat alle Fragen, die mit "Nein" beantwortet werden sollten, mit "Ja" beantwortet. Er sagte mir, er sei abgelenkt gewesen und habe die "falsche Reihe" durchgeklickt.

Er bejahte die folgenden Fragen:

a) Leiden Sie an einer ansteckenden Krankheit, an einer körperlichen oder geistigen Störung, oder betreiben Sie Drogenmissbrauch?

b) Wurden Sie jemals aufgrund eines Deliktes oder einer Straftat gegen die Sittlichkeit oder aufgrund eines Vergehens im Zusammenhang mit Drogen verhaftet oder verurteilt, oder wurden Sie aufgrund zweier oder mehrerer Delikte verurteilt, für die das Strafmaß zusammengenommen fünf Jahre oder mehr betrug? Haben Sie jemals Drogen in Umlauf gebracht, oder beabsichtigen Sie zum Zweck krimineller Handlungen einzureisen?

c) Waren Sie jemals oder sind Sie gegenwärtig an Spionage oder Sabotageakten an terroristischen Aktivitäten oder an Völkermord beteiligt? Oder waren Sie zwischen 1933 und 1945 in irgendeiner Weise an Verfolgungsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Naziregime beteiligt?

d) Beabsichtigen Sie in den USA einem Beschäftigungsverhältnis nachzugehen, oder wurden Sie jemals vom Aufenthalt in den USA ausgeschlossen und abgeschoben? Oder wurden Sie aus den USA ausgewiesen, oder haben Sie sich aufgrund von Täuschung oder Falschangaben ein Visum oder Zutritt zu den USA verschafft?

e) Haben Sie jemals eine Person mit US-Staatsbürgerschaft daran gehindert, das ihr gerichtlich zustehende Sorgerecht für ein Kind auszuüben, oder haben Sie ihr dieses Sorgerecht vorenthalten?

f) Wurde Ihnen jemals ein Visum für die USA oder die Einreise in die USA verweigert?

Er hat den Fehler bei der Ablehnung bemerkt und dachte, er könne das sicher irgendwie rückgängig machen. Wer würde denn alle diese Fragen bejahen? Es ist doch offensichtlich, dass dies ein Fehler ist. Fail!

Wir haben mittlerweile unzählige Telefonate geführt, alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, aber es bleibt dabei: Einreise in die USA nicht mehr möglich. Das trifft ihn auch beruflich, da er für sein Unternehmen für den amerikanischen Markt zuständig war. Seine Existenz ist also gefährdet. Und sein Haus in Florida wird er wohl auch für lange Zeit nicht betreten können.