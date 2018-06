Manche Bergsteiger machen sich über die Gefahren ihres Hobbys offenbar wenig Gedanken: Tödliche Abstürze und teure Rettungsaktionen am Berg sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Der Mont Blanc ist mit seinem Aufstieg von rund 4.800 Metern auch für erfahrene Bergsteiger ein gefährliches Terrain – wer den Alpenberg leichtsinnig besteigt, bringt sich in Lebensgefahr. So wie ein amerikanische Familienvater: Der Mann wollte mit seinen beiden Kindern, neun und elf Jahre alt, auf den Mont Blanc.



Auf 3.700 Metern Höhe durchquerten die drei den Couloir du Goûter, auch "Todeskorridor" genannt. Dort wurden die Kinder von einer beginnenden Lawine mitgerissen, der Vater konnte sie knapp vor dem Sturz in die Tiefe retten. Ein Video, das der US-Sender ABC News ausstrahlte, zeigt den Vorfall.



Der Vater, der sich selbst als "Adrenalin-Junkie" bezeichnet, war von der Kritik an seiner Aktion völlig überrascht: Er habe den Weltrekord des jüngsten Bergsteigers brechen wollen, indem er seinen neunjährigen Sohn auf den Gipfel brachte, sagte er.



Mit Unverständnis reagieren die Anwohner des Mont Blancs auf solche Bergsteiger, die sich leichtsinnig und unvorbereitet auf den Berg begeben. Jean-Marc Peillex, der Bürgermeister von Saint-Gervais in den französischen Alpen, erstattete gegen den Mann Anzeige wegen Gefährdung des Lebens anderer. Das Verhalten des Vaters sei schlicht "unverantwortlich". Er habe genug von den "Spinnern", die sich und andere in Gefahr bringen, sagt Peillex. "Ich will hier andere Saiten aufziehen."

Unprofessionelle Bergsteiger

Für Christophe Boloyan von der Vereinigung zur Vorbeugung und Rettung im Gebirge ist der US-Vater zwar eher ein Einzelfall. Die meisten Bergsteiger am Mont Blanc würden sich an die Regeln halten. Dennoch sei der Berg, der jedes Jahr fast 25.000 Besucher in der Saison anzieht, zu einem internationalen "Konsum"-Objekt geworden.



Oft wundern sich Experten über die mangelhafte körperliche Vorbereitung und Ausrüstung der Bergsteiger. Manche wüssten zum Beispiel nicht, wie man sich anseilt oder Steigeisen verwendet. Auf der normalen Aufstiegsroute zum Mont Blanc zwischen der Schutzhütte vom Tête Rousse und der Berghütte des Goûter starben zwischen 1990 und 2011 insgesamt 74 Bergsteiger. Laut Bergwacht kommen am gesamten Massiv jedes Jahr etwa 40 Menschen ums Leben.



Hinzu kommen immer wieder absurde "Rettungsaktionen". Einen 48-Jährigen musste die Bergwacht im Juni mit dem Hubschrauber von der Goûter-Berghütte holen, weil ihm auf dem Berg die Stiefel gestohlen wurden. In 3.835 Metern Höhe saß der Mann fest. Ein polnischer Bergsteiger bat die Rettungskräfte sogar, ihn mit dem Hubschrauber wieder ins Tal zu bringen – aus reiner Bequemlichkeit. Solche Touristen müsse man zur Kasse bitten, meint der Bürgermeister Peillex. Bezahlen müssen Bergsteiger die Rettung aber nur dann, wenn ihnen ein absichtliches Verschulden nachgewiesen werden kann.