Nordkoreas Hollywood: Der Cineast Kim Jong Il war angeblich 10.000 Mal zu Besuch in den Studios von Pjöngjang. Seine Liebe zum Film ging so weit, dass er einen südkoreanischen Regisseur entführen ließ, damit dieser Filme in der nordkoreanischen Hauptstadt dreht. Nach sechs Filmen gelang dem Regisseur die Flucht.