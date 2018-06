"Ach, du willst jetzt Kassel schön schreiben?", fragt der Kollege. "Ich war ja schon mal da, das Hermannsdenkmal und so, ne."



So geht das immer. Jeder war schon in Kassel oder ist zumindest durchgefahren. Deswegen glaubt auch jeder, Kassel zu kennen. Was aber wirklich alle kennen, sind die Kasseler Berge und der nicht sehr einladende Bahnhof. Sie prägen das Bild der Durchrauschenden, die dann auch noch den Herkules mit dem Hermannsdenkmal verwechseln.

Unterschätzte Stadt Unterschätzte Stadt Wer aus Cottbus, Fürth oder Kassel kommt, muss sich oft fragen lassen, ob die Kindheit wenigstens sonst in Ordnung gewesen sei. Unsere Serie "Unterschätzte Stadt" widmet sich den vielen Orten in Deutschland, die touristisches Brachland sind und die auch sonst kaum jemand bemerkt – und wenn doch, dann ihres schlechten Rufs wegen. Den meist mittelgroßen Städten mit seltsamen Namen, deren Schönheit übertüncht wird von Waschbeton, Sechziger-Jahre-Architektur, Kette rauchenden Fabrikschlöten, verzerrenden Klischees oder einem langweiligen Fußballverein. Unsere Autorinnen und Autoren sind in unterschätzten Städten aufgewachsen oder haben aus anderen Gründen eine Beziehung zu ihnen. Und sie haben einiges zu berichtigen. Bisher erschienen Die bereits erschienenen Teile der Serie "Unterschätzte Stadt" – unter anderem über Cottbus, Fürth und Kassel sowie die am wenigsten überschätzte Landeshauptstadt der Republik – finden Sie auf der Serienseite.

Der Ruf meiner Heimatstadt ist auch dank literarischer Verrisse ziemlich ruiniert: "Kassel ist ein Unort", heißt es im Buch Öde Orte. "Die Atmosphäre ist herb wie das Bier, die Menschen sind grob und ungeschlacht wie die Nachkriegsbauten, nur dass die Bauten menschlicher wirken. (...) Noch heute ist Kassel die einzige Stadt der DDR, die im Westen liegt."

Was soll man dagegen sagen? Man muss aufpassen, wenn man gegen ein Klischee anschreibt. Ein heimatverklärender Weichzeichner trübt schnell den Blick. Und gerade in Kassel werden die Menschen schnell trotzig, wenn über ihre Heimat gelästert wird. Die Nordhessen schimpfen selbst sehr gern – alszus Gemähre, um es Nordhessisch zu sagen. Doch über Kassel mähren dürfen nur sie selbst.

Natürlich soll Kassel hier nicht schön geschrieben werden. Aber gerade mit dem Blick aus der Distanz kann man halt schon ganz objektiv festhalten: Das hässliche nordhessische Entlein mit seiner kriegszerstörten fünfziger-Jahre-Innenstadt ist ein ganz ansehnlicher Schwan geworden. Das liegt auch an der Entwicklung der Stadt: Kassel hat sich gemacht. Grün war es schon immer, aber wirtschaftlicher Aufschwung, die wachsende Universität, der Zuzug neuer Bewohner und die Entdeckung eigener Potenziale haben "ausgerechnet Kassel" zu neuen Qualitäten einer lebens- und liebenswerten Stadt verholfen.

Früher habe ich Besucher vor allem auf den eingangs erwähnten Herkules geführt: Der Blick vom Wahrzeichen auf die im Talkessel liegende Stadt war schon immer großartig. Über Kaskaden, Bergpark, Schloss und die langgezogene Gerade der Wilhelmshöher Allee öffnet sich ein wunderbares Panorama bis auf Söhre, Reinhards- und Kaufunger Wald. Mittwochs, sonn- und feiertags starten hier die berühmten Wasserspiele, die größenwahnsinnige Landgrafen und Kurfürsten ab Anfang des 18. Jahrhunderts in ihrem nach italienischem Vorbild gestalteten Park errichtet haben. An der nur durch Wasserdruck betriebenen Technik hat sich bis heute nichts geändert.

Aber auch im Zentrum ist Kassel sehr grün, dank Karlsaue und dem Gelände der Bundesgartenschau. Und in der Mitte durchzieht die Stadt ein Fluss, an der Fulda ist Kassel besonders schön. Seit einigen Jahren haben die Kasseläner, Kasseleraner und Kasseler auch mehr davon: Neue Uferwege, Restaurants und Cafés sowie ein neuer Stadtteil haben der Fulda eine noch größere Bedeutung im Stadtleben gegeben.

"Nicht so eilig!"

Die seit Ende der neunziger Jahre entstandene Unterneustadt hat die Innenstadt entscheidend über den Fluss erweitert und architektonisch einen hübschen Kontrast zur betonierten Nachkriegsinnenstadt gesetzt. Am besten lässt sich das vom Biergarten auf dem Rondell der alten Festungsanlage der Stadt aus betrachten. Eine der ganz wenigen Stellen übrigens, an der Reste der früheren und im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstörten Altstadt zu sehen sind.

Von dort aus kann man wunderbar an der Fulda entlang in Richtung Orangerie, Karlsaue und des ehemaligen Buga-Geländes schlendern. Oder man steigt die Treppen zum Friedrichsplatz hinauf, dem schönsten Platz in der an Einkaufsstraßen reichen Innenstadt mit ihrer doch sehr grauen Fußgängerzone. Dafür war die durch Heinz Erhardts Film Der letzte Fußgänger und sein Liedchen Nicht so eilig berühmt gewordene Treppenstraße die erste Fußgängerzone Deutschlands.

Wer es hierher schafft, hat sich eine Pause im Stadtcafé verdient, von wo aus der Weg zum alten Hauptbahnhof nicht mehr weit ist, wo eines meiner liebsten der zahlreichen Kasseler Museen verborgen ist: die Caricatura, das Museum für komische Kunst.

Der Hauptbahnhof heißt übrigens schon lange Kulturbahnhof, und im alten Bahnhof und Umgebung findet sich der ein oder andere Ort erlebenswerter Kasseler Ausgehkultur. Gleis 1, Unten, Lolita Bar oder ARM zum Beispiel.



Wer, vom Zentrum kommend, andere Stadtteile erkunden will, sollte nach Nordosten über den Holländischen Platz rechts der Holländischen Straße ins Uni-Viertel gehen. Den von Einwanderern bevölkerten Stadtteil haben Studenten durchmischt, es gibt nette Kneipen und mit dem Schlachthof ein eigenes, sehr feines kulturelles Zentrum.

Der andere Weg führt nach Westen, die Friedrich-Ebert-Straße entlang, an der Kassels kleine Kneipenmeile liegt, bis zum Bebelplatz. Hier ist das Herz des Vorderen Westens, des Kasseler Prenzlauer Bergs: Altbauten, Öko- und Bioläden, gehobene und gealterte alternative Szene. Es gibt schöne Cafés, gute Restaurants, nette Kneipen und schmucke Fassaden.

Ach, und einen Hinweis sollten Kasselreisende noch beherzigen: Ob überdimensionale Spitzhacken, Himmelsstürmer oder ein ganz gewöhnlicher Baum – im Zweifel kann alles Kunst sein. Kassel ist schließlich die Stadt der Documenta.

1 Herkules (nicht zu verwechseln mit dem übrigens latent überschätzten Hermannsdenkmal bei Detmold – dazwischen liegen 114 Kilometer): Kassels Wahrzeichen, gelegen auf der Spitze einer Pyramide im Bergpark, der seit 2013 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Am Fuß des Herkules finden die Wasserspiele statt, deren Höhepunkt eine 50 Meter hohe Fontäne über dem Schlossteich ist.

2 Schloss Wilhelmshöhe: mit diversen Sammlungen im Museum, gelegen am anderen Ende des Bergparks



3 Joe's Garage (Friedrich-Ebert-Straße 60): Rockcafé auf Kassels Kneipenmeile, die am August-Bebel-Platz beginnt, eingebettet in Altbauten mit schmucken Fassaden.



4 Caricatura (Rainer-Dierichs-Platz 1): Galerie für Komische Kunst, die jährlich mehrere Ausstellungen aus den Bereichen Cartoon und Karikatur sowie Komische Zeichnung und Komische Malerei zeigt

5 Treppenstraße: Deutschlands erste Fußgängerzone, sie verbindet Friedrichsplatz und Hauptbahnhof. Einige Szenen des Heinz-Erhardt-Films Der letzte Fußgänger wurden hier gedreht.



6 Schlachthof (Mombachstraße 10-12): Kulturzentrum – mit Schwerpunkten auf Jugend- und Bildungsarbeit, aber es gibt auch 220 Veranstaltungen pro Jahr

7 Rondell (Die Schlagd): ein ehemaliger Geschützturm aus dem Jahr 1523. Von hier aus hat man einen guten Blick über die Unterneustadt

8 Fridericianum (Friedrichsplatz 18): Museum für zeitgenössische Kunst und alle fünf Jahre, zur Documenta, deren Mittelpunkt

9 Orangerie (An der Karlsaue 20 c): Schloss im Park Karlsaue