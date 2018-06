Aurora borealis, deutsch: nördliche Morgenröte, ist der wissenschaftliche Ausdruck für Polarlicht. Wer sich mit dem Phänomen beschäftigt, bekommt es mit Magnetfeldern, der Atmosphäre, Elektronen und Protonen zu tun. Was jeden Laien daran fasziniert, liegt allerdings an der Oberfläche: Polarlicht sieht aus, als sei die Erde vom Weltraum aus mit farbigen Folien bedeckt worden; als sei die Sonne ein Discoscheinwerfer. In Nordnorwegen hat Yannis Behrakis das Phänomen fotografiert.