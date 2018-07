Eine Ausnahmesituation verändert den Blick auf die Dinge. Beginnen wir um 9.03 Uhr am Donnerstag, dem ersten Streiktag, im Reisezentrum des Berliner Hauptbahnhofs. Zunächst einmal bemerkt man hier das Streben der Menschen danach, dass die Dinge ihre Ordnung behalten: In der Mitte des Reisezentrums steht ein Automat, an dem man eine Nummer ziehen kann. Vor dem Automaten steht ein Mann in seiner Bahn-Uniform. Mehrere Schalter sind frei, aber er sagt: "Hier können Sie eine Nummer ziehen." Es ist die N1098. Sie wird im selben Moment aufgerufen.

Dennoch, es ist an diesem Morgen vieles anders als sonst: Das Reisezentrum ist ein Ort, der normalerweise genervten Rollkofferleuten gehört. Ein Nicht-Ort, den man besucht, um das Notwendige zu tun und ihn möglichst schnell wieder zu verlassen. An normalen Tagen kommen hier fünf oder zehn Rollkoffer auf einen Schalter. An diesem Tag aber gehört die kleine Halle den Bahnangestellten. Auf fünf Schalter kommt ein Kunde.



Das verändert die Perspektive. Aus den dunkelblauen Bahn-Uniformen, die sonst wie sprechende Fahrkartenautomaten wirken, schauen oben tatsächlich Gesichter heraus. Das Reisezentrum ist geprägt von palavernden Menschen, die hierher gehören. Die Frau am Schalter sagt, dass die Chancen, gut voranzukommen, im Osten Deutschlands am schlechtesten stünden. Nach Köln könne man stündlich fahren, trotz des Streiks, weil es dort noch viele Beamte gebe. Ich fahre also Richtung Osten. Denn ich habe einen Plan: Ich will den erstbesten Zug nehmen, der mich wegbringt. Und dann von dort den nächsten. Um zu sehen, was passiert, wenn man eine Reise ohne Ziel und ohne Gewissheiten unternimmt.

Was, wenn die Dinge manchmal unordentlich sind?

Schkeuditz, 11.50 Uhr. Im Leben wäre ich nicht nach Schkeuditz gekommen ohne diesen Bahnstreik. Der Ortsname klingt wie Husten, mit allen Assoziationen, die sich damit verbinden. Sanitätshaus, Apothekenaufkommen, die Kaffeefahrten, die Pullovermode, ein Haus mit der Aufschrift "Hoffnungszentrum" – all das deutet darauf hin, dass es sich um eine aussterbende Stadt handelt. Dann aber beginnt am städtischen Gymnasium die Mittagspause.



Eine Passantin vor der Schule, ihren Namen will sie nicht verraten, berichtet von den Kliniken und den Arbeitsplätzen, die durch den nahen Leipziger Flughafen entstanden sind. Schkeuditz, durch die S-Bahn an Leipzig angebunden, dadurch attraktiv auch für junge Leute, ist eine Stadt, die mehr Arbeit als Einwohner habe. Die Leute gehen nicht weg, die Leute pendeln nach Schkeuditz.

Andererseits berichtet die Frau auch von der Sorge, die sie vor einigen Jahren gehabt habe, die Stadt könne "assihafter" werden dadurch, dass der Flughafen vor allem ein Arbeitsplatz für Arbeiter, weniger für Flugbegleiter sei. Es seien "viele Menschen mit fremdem Akzent" gekommen, es sei aber trotzdem "sauber, freundlich". Ist diese Frau nun Schkeuditz, gar der Osten? Wäre einfach. Alle vorbeihuschenden Eindrücke auf dieser Reise der schnellen Blicke wären ordentlich verräumt. Aber wenn die Dinge halt manchmal unordentlich sind?

Was kann man sehen, wenn man gar nicht weiß, was man sieht? Was kann man entdecken bei einer Zufallsreise ohne konkretes Ziel durch den Osten am Tag des Lokführerstreiks? Man kann mitnehmen, dass man seine Eindrücke noch mal bezweifeln darf. Dass dieser Streik das Land nicht lahmlegt. Dass es nicht die uniformierten Bahnangestellten sind, sondern die Bahnkunden in ihrer großen Zahl, die den Bahnhof zum kühlen Nicht-Ort machen. Dass eine Stadt gar nicht ausstirbt, obwohl sie ein Sanitätshaus hat. Dass eine einzelne Person, die das Klischee vom rechten Osten bestätigt, kein Beweis ist. Man kann nichts sehen und alles.