Die Conflict Kitchen in Pittsburgh hat geschlossen. Das teilten die Inhaber bereits am Wochenende auf ihrer Facebook-Seite mit. Sie hätten einen Brief bekommen, der eine Todesdrohung beinhalte. Derzeit prüfe die Polizei den Brief. Solange dies dauere, werde auch die Schließung andauern. Näheres wollten sie derzeit auf Anraten der Polizei nicht mitteilen, schrieb einer der Betreiber ZEIT ONLINE auf Anfrage.

Die Conflict Kitchen ist ein Projekt des Kunstprofessors Jon Rubin. Die Bude bietet ausschließlich Essen aus Staaten und Regionen an, die mit den USA im Konflikt stehen. DIE ZEIT hatte kürzlich berichtet. Nach afghanischen, nordkoreanischen oder iranischen Gerichten hatte sie zuletzt palästinensische Speisen und Getränke auf der Karte, etwa Hummus, Musakhan, Falafel und Shawarma sowie Minz-Limonade.

Kritik entzündete sich im Oktober an einem Verpackungskonzept für Street Food, das "anti-israelisch" sei. Die Conflict-Kitchen-Betreiber schreiben auf Facebook, ihr Konzept würde beharrlich fehlinterpretiert. Die Papiere sind mit Aussagen von Palästinensern bedruckt, die mit Pittsburgh in Verbindung stehen. In den Texten, die man online lesen kann, geht es etwa um Essen ("Musakhan ist das Nationalgericht Palästinas"), aber auch um israelische Siedlungen im Westjordanland ("Als sie unseren Freund Bassim erschossen, war ein großes Loch in seiner Brust").

2013 hatte die Conflict Kitchen eine Zuwendung in Höhe von 50.000 US-Dollar der Stiftung Heinz Endowments erhalten, deren Vorsitzende Teresa Heinz Kerry ist, die Frau des US-Außenministers John Kerry. Die jüdische Organisation B'nai B'rith kritisierte dies im Zusammenhang mit dem Palästina-Programm der Küche nun. Von der Stiftung hieß es dazu, dieses konkrete Programm sei nicht von ihr unterstützt worden; "und wir würden ein solches Programm auch nicht unterstützen", da es das gegenseitige Verständnis eher behindere.

Auf ihrer Seite erklärten die Conflict-Kitchen-Betreiber, die Zitate auf den Verpackungen stammten von Palästinensern, nicht von Conflict Kitchen selbst. Es gehe darum, schreiben sie zudem bei Facebook, eine Vielzahl von Stimmen hörbar zu machen; so sei das auch bei allen anderen Staaten gewesen, deren Küchen bislang vorgestellt worden seien. Das Konzept als anti-israelisch zu bezeichnen, sei die einfachste, am meisten polarisierende Lesart.