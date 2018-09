Die Conflict Kitchen in Pittsburgh hat wieder geöffnet. Das teilten die Inhaber am Mittwoch mit. Nachdem sie einen Brief mit einer Todesdrohung bekamen, hatten sie die Imbissbude am Wochenende vorübergehend geschlossen.

Die Conflict Kitchen ist ein Projekt des Kunstprofessors Jon Rubin. Sie bietet ausschließlich Essen aus Staaten und Regionen an, mit denen die USA im Konflikt stehen. DIE ZEIT hatte kürzlich berichtet. Nach afghanischen, nordkoreanischen oder iranischen Gerichten hatte sie zuletzt palästinensische Speisen und Getränke auf der Karte.

Die polizeiliche Untersuchung der Drohung ist dem Blog der Conflict Kitchen und lokalen Medien zufolge noch ohne Ergebnis. Die Betreiber hätten aber keine Sicherheitsbedenken, heißt es. Kritik hatte sich im Oktober an einem Verpackungskonzept für Street Food entzündet, das "antiisraelisch" sei. Die Papiere sind mit Aussagen von Palästinensern zu Essen, Kultur, Wirtschaft und auch Politik bedruckt. Die Jewish Federation of Greater Pittsburgh kritisierte, Palästina befinde sich nicht in einem Konflikt mit den USA; das Restaurant würde sein Konzept nutzen, um ein einseitiges Bild des israelisch-palästinensischen Konflikts zu zeichnen.

Dawn Weselski, einer der Kitchen-Betreiber, schrieb ZEIT ONLINE, es gehe der Conflict Kitchen darum, Neugierde auf und Verständnis für die Menschen zu wecken, die in Regionen leben, deren Regierungen in einem Konflikt mit der US-Regierung stünden; es sei also kein regierungs-, sondern ein menschenzentrierter Ansatz. Ihr Konzept würde fehlinterpretiert.



Weselski kündigte auch eine Veranstaltung an, bei der lokale Künstler über die Möglichkeit diskutieren, konfliktträchtige politische Situationen in einen produktiven Dialog zu übersetzen.

Unterstützung erhielt die Kitchen von Vertretern der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, an der auch Kitchen-Betreiber Jon Rubin arbeitet. Das Motiv der Kitchen sei, das Verstehen zu befördern. Das Projekt gefalle nicht jedem, es gehe in der Kunst aber nicht darum, ausgewogen alle Perspektiven abzubilden, sondern darum, Vorannahmen herauszufordern und alternative Blickwinkel einzunehmen.