Schnecken. Seit Jahrhunderten gibt es in Borgo San Dalmazzo Schnecken. Chiocciola wird die in der Gegend verbreitete Schneckenunterart genannt, eigentlich Helix Pomatia Alpina. Es gibt eine Schneckenskulptur und eine Schneckenmesse im 12.000-Einwohner-Ort. Aber niemand könne genau erklären, warum die Tiere hier eine solch große Rolle spielen, sagt Gianmarco Veglia, der Schatzmeister der örtlichen Schneckengenossenschaft.

Wobei, eine Ahnung hat er doch – Tradition spielt jedenfalls eine Rolle: "Die Weinbergschnecke war hier immer auf dem Speisezettel. Jeder konnte sie in der Natur finden, deshalb galt sie als Fleisch der Armen." Weil die Fastenregeln der katholischen Kirche einst streng beachtet wurden, die Weinbergschnecke als Molluske aber vom Fleischverbot ausgenommen war, stellte sie eine beliebte Fastenspeise dar, sagt Veglia. Er erinnert sich an alte Männer, die gegen Magenbeschwerden Chiocciole verzehrten. "Schon der römische Naturwissenschaftler Plinius der Ältere zählte die Weinbergschnecke zu den Heilmitteln gegen Magenleiden."



Heute ist die Chiocciola-Weinbergschnecke eher ein Fleisch der nicht ganz so Armen. Jedenfalls nicht nur. Seit 1569 findet um den 5. Dezember herum, den Gedenktag des Dorfpatrons San Dalmazzo, die besagte Schneckenmesse statt, die Fiera Fredda – "Kalte Messe". An mobilen Ständen werden Weinbergschnecken einzeln angeboten, in Papiertüten gewickelt, oder gleich in Fünf- beziehungsweise Zehn-Kilo-Kisten verkauft. Während der Messe verwandeln sich die gepflasterten Dorfgassen in eine riesige Open-Air-Küche mit Fressmeile. In dicke Jacken gekleidete Küchenchefs köcheln in gewaltigen Töpfen einen Kräutersud zur kulinarischen Verfeinerung der Weinbergschnecke, die anschließend von Gästen unter Heizpilzen an langen Tafeln gebraten, überbacken, oder in der Suppe genossen wird.

Schnecken, Schnecken, Schnecken. Das Komische ist nur: "Was hier während der Schneckenmesse als Chiocciola aufgetischt wird, ist meist billige Importware und keine Helix Pomatia." Sagt Gianmarco Veglia.

Wo aber gibt es dann lokale Schnecken? Er zeigt ein Drahtgehege im Garten der Schneckengenossenschaft: Dort habe er früher Chiocciola zu züchten versucht. Die Kriechtiere würden sich in Gefangenschaft zwar prächtig vermehren, aber sie seien anfällig für tödliche Krankheiten, wenn sie ihres Habitats beraubt werden.

Schnecken sind schnell

Ohnehin ist Helix Pomatia Alpina heute bedroht, ihr Bestand geht auch in den Tälern rund um Borgo San Dalmazzo zurück. Gianmarco Veglia macht dafür nicht die Sammler, sondern die Überdüngung der Böden und den Einsatz von Maschinen in der Landwirtschaft verantwortlich. "Wir fanden die Schnecken früher neben den Bahngleisen oder am Straßenrand. Heute werden dort überall Herbizide gespritzt." Sammler kennen jedoch geheime Plätze, wo die Weinbergschnecke in großer Zahl vorkommt. Ein Kilo Chiocciole bringt ihnen 25 bis 30 Euro ein. Gesammelt wird während der Sommermonate bei feuchter Witterung. Bis sich die Schnecken im Herbst mit einer Kalkschicht überziehen, werden sie mit Grünzeug aufgepäppelt – dann sind die Kriechtiere zum Verzehr geeignet, nachdem sie zuvor wochenlang ihre Verdauungsorgane entleerten. "Sonst würden sie nach Erde schmecken", sagt Veglia.

Auf der Suche nach den Schnecken empfiehlt er einen Sammler in der Valle Vermenagna. Nach einem Telefonanruf ist der Besuch angekündigt, und Veglia bietet sich als Begleiter an. Er kurvt durch das Vermenagnatal, tief unterhalb der Straße mäandert der gleichnamige Fluss, während ringsum aus dem Walddickicht die Türme von Dorfkirchen spitzen und im Hintergrund die felsigen Gipfel der Seealpen emporragen.

Bei einem Weiler oberhalb von Robilante wartet Domenico Popalia und geht in Gummistiefeln voran zu seinem Garten. Ein etwa 20 Quadratmeter messendes, von einem kniehohen Maschendraht umrahmtes Wiesenstück bildet das Schneckengehege. Einmal habe er den Zaun um einen Baum herum errichtet, erzählt Popalia. Als er am nächsten Tag nachschauen kam, sei ein Großteil der Schnecken am Stamm bis zum Gipfel hochgeklettert. "Schnecken bewegen sich schneller, als gewöhnlich angenommen, mit ihrer Raspelzunge verputzen sie in kurzer Zeit Mengen an Grünzeug." Jetzt ist hinter dem Maschendraht jedoch alles ruhig. Die Weichtiere haben sich unter das Herbstlaub verkrochen und ihre Schale mit einer Kalkschicht versiegelt. "Sie sind praktisch alle schon verkauft – an Gourmetrestaurants in der Region", sagt der Sammler stolz.