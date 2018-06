Unterschätzte Stadt? Berlin? Allerdings. Eine solche Behauptung passt einfach zu dieser seltsamen Menschenzusammenrottung: Erst Versprechen machen, groß wie ein Luftballon, und dann piuuh, Luft raus! Erst Weltstadt und europäisches Drehkreuz, dann Flughafenchaos und Bahnausfälle.

Außerdem kann man über Berlin tatsächlich so gut wie alles sagen – es stimmt praktisch immer. Das gilt nicht für München, nicht für Hamburg, nicht für Köln, Leipzig, Essen und Stuttgart. Aber es stimmt für Berlin.

Schauen wir nur mal in die Weltpresse: Der Stern hat Berlin vor Kurzem als coolste Stadt der Welt bezeichnet. Die Süddeutsche Zeitung traf hingegen, als sie auch mal in der Großstadt zu Besuch war, lauter maulende Busfahrer. Der Rolling Stone sah das Ende für Berlin nahen, der Daily Telegraph witterte mal wieder Großes. Und bei einer Touristenumfrage kam kürzlich heraus, dass Berlin die ultimative Spaßcity sei, noch vor London. Dann wurde aber in London knallhart recherchiert, dass die Umfrage von einem Berliner Start-up angeschoben worden war. So geht das immerzu. Berlin ist blöd, Berlin ist super, Berlin stinkt.

In Berlin gibt es einfach alles. Als Teilnehmer am Berliner Straßenverkehr fühlt man sich bisweilen wie in eine Kommentarspalte geworfen: Die meisten anderen mögen zuvorkommend und besonnen sein, aber dann gibt es halt doch immer zwei oder drei, die auf der Hupe sitzen und einen Kickstart hinlegen, sobald sie einen Fußgänger wittern, der den Zebrastreifen queren will.

Müller. Müller!

Berlin ist so offen wie verbohrt, so avantgardistisch wie kleinbürgerlich, so nostalgisch wie gegenwartsbesoffen, so schillernd wie mausgrau, so jut druff wie Motzkartoffel. Berlin ist immer beides, Nadelstreifen und Partyhütchen. Schön zu beobachten ist das gerade bei der Amtsübergabe im Roten Rathaus. Klaus Wowereit – die Berliner Morgenpost hat das dieser Tage elegant herausgearbeitet – ist der Verwaltungschef des Berlin-Hypes gewesen. Er begann cool und endete langweilig. Nun kommt Michael Müller. Der Name schon. In Berlin michaelmüllert es jetzt.

Es ändert sich also was. Das ist wie mit dem Internet, wie mit allen neuen Dingen. Noch vor einigen Jahren ging es bei den Stichworten Berlin und Internet allein um Freiheit und Offenheit, um das Unfertige und die erstaunlichen Möglichkeiten des Einzelnen; darum, dass man ohne nennenswerte Mittel etwas erschaffen konnte, etwas von Bedeutung gar.

Heute aber? Weiß man, dass jede Möglichkeit ihre Grenzen hat. Man weiß, dass es Konstruktionsmängel gibt, die umso deutlicher hervortreten, je mehr Menschen das Ganze nutzen.

Wer heute also noch Berlin neu für sich entdeckt und dabei ausschließlich Freundliches darüber sagt, wandelt auf dem schmalen Grat zur Lächerlichkeit. Die Party ist vorüber. Berlin, diese überinterpretierte Stadt, die von ihrer zerrissenen Geschichte lebt und unentwegt ihren eigenen Mythos des unregulierten Zusammenlebens befeuert, wird älter und, wenn man die Zahl der freien Bauplätze als Maßstab nimmt, auch enger.

Geblieben vom großen Hype sind die vielen Touristen, die Berlin noch für die entstehende Stadt halten, die sie vor fünf oder eher zehn Jahren mal war. Denen es letztlich auch egal ist, ob Berlin gerade mit dem Stimmungsbarometer rauf- oder runterfährt. Mancher Club mag nicht mehr so frisch sein wie damals, aber Tripadvisor sagt eben was anderes. Sie sehen, dass die Kneipenwände in Neukölln immer noch so geil unverputzt sind, und deswegen kommen sie in drei Monaten wieder.