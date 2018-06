"Ein Truthahn auf einem Baum?", fragt die Engländerin Mary, die ein echter Birdie ist. Da bekommt sie Vogel-Neid. Seit ihrer Kindheit beobachtet die 60-Jährige nun schon Vögel. Dass diese Tiere auf Bäumen leben, ist selten. Normalerweise bevorzugen sie das Unterholz. Nur in wenigen Regionen der Welt haben sie ihren Lebensraum in die Wipfel verlegt. Und Mary hat ihn verpasst.



Der Mashpi-Nebelwald Ecuadors ist für Mary ein Paradies, wie alle Wälder nordwestlich von Quito gehört auch er zu den weltweit beliebtesten Regionen für Vogelfreunde – wie überhaupt das ganze Land eines der artenreichsten der Welt ist. Wo gibt es sonst noch Truthähne auf Astgabeln, genauer: Rostbauchguane?

In Mashpi leben knapp 500 Vogelarten. Es ist eine einmalige Biosphäre, die verstärkt Reisende ins Land zieht. Daneben gibt es Galápagos, das Amazonasbecken, die Anden – die Natur in Ecuador ist unschlagbar abwechslungsreich, so sehr, dass die New York Times das Land zu den Top-Ten-Reisezielen für 2014 zählte.

Mary war heute einfach in der falschen Gruppe, als die beiden Exkursionsführer im Mashpi-Reservat die Hotelgäste in zwei Fünfertrupps aufteilten. Morgens um 6 Uhr, als am Hang des Gebäudes ein imposanter marderartiger Tayra und dann noch ein Nasenbär Bananen ins Dickicht schleppten, traf sich Mary mit ihrer Gruppe auf der Terrasse des kleinen Hotels, um von dort mit dem Fernglas im Geäst Tangaren, Finken und sogar den Schirmvogel, einen schwarzen Vogel mit extravaganter Sturmhaube auf dem Kopf, zu beobachten. Und die Teilnehmer der anderen Gruppe zogen Gummistiefel an und marschierten tief in den Dschungel hinein.

Dickicht im Dschungel © Ulf Lippitz

Eine Wanderung von 60 Minuten, zuerst auf einer breiten Piste, dann auf einem ausgetretenen Pfad querbuschein, vorbei an winzigen Fröschen, überhaupt nicht so winzigen Spinnen und riesigen Farnen. Mashpi liegt auf halber Strecke zwischen der Hauptstadt Quito und der Pazifikküste, 120 Kilometer von der Zwei-Millionen-Stadt entfernt, dank der Buckel- und Schotterpisten aber schlechter angebunden als, zum Beispiel, das Hunderte Kilometer entfernte Bogotá. Dorthin kann man per Flug in einer Stunde und 15 Minuten reisen, zum Privatreservat Mashpi dauert es vier Stunden mit dem Auto.

Dafür entschädigt das Szenario auf der Morgenwanderung. Die Sonne geht gerade auf, über den Baumkronen formieren sich Nebelschlieren, als die Wolken vom Pazifik im Licht verdunsten. Kilometerweit erstreckt sich der Wald, an dieser Stelle ahnt man nicht, dass Ecuador eine der größten Abholzraten der Welt hat. Vielleicht weil dieser Grund Privatbesitz ist – und Roque Sevilla das 1200 Hektar große Stück Land 2001 gekauft hat, um die Umwelt zu erhalten. Der Geschäftsmann verdient sein Geld mit Versicherungen und Reisen, seinen Seelenfrieden sichert er mit Naturschutz.

20 Spezies, ein schlechter Tag

Der Dschungel befindet sich im Chocó, einem Landstrich im Nordwesten, der bis nach Kolumbien hineinragt. Typisch für ihn sind die feuchten Wälder. In ihnen tschilpen, zwitschern und krächzen Vögel, nur sind sie mit ungeübtem Auge kaum zu entdecken. Sebastiano, ein einheimischer Führer mit schulterlangen Haaren, tarngrüner Kleidung und trockenem Humor, holt auf der Wanderung ab und zu sein Fernglas hervor, "Da ist er!", und dann zoomt er Rosenwangenpapageien, Jungferntrogons und Plattschnabelmotmots heran.

Kurze Pause © Ulf Lippitz

Geheul erschüttert den Wald. "Brüllaffen!" Sebastiano lauscht kurz. "Zwei Kilometer", sagt er und geht weiter. Übersetzt: Lohnt sich nicht. Nie im Leben schaffen wir es, uns schnell genug durch das Dickicht zu schlagen und die Affen zu finden. Wir gelangen an eine Lichtung, am Hang gelegen. Darauf hat das Hotel eine Aussichtsplattform gebaut. Die Gruppe überblickt von hier aus den Dschungel, in den Wipfeln macht Sebastiano sofort Tukane und Arassaris aus.

Nach einer Stunde hat er 20 Spezies in der Umgebung identifiziert. "Ein schlechter Tag", grummelt Sebastiano. Wenn die Sonne scheint, ist es den Vögeln zu heiß. Die Besucher sind von den vermeintlich mageren 20 Arten euphorisiert. Dass auf dem Rückweg noch zwei Guane im Wald auftauchen, macht den Tag perfekt. Sebastiano traut der guten Stimmung nicht. "Ihr seid keine echten Birdies!", sagt er. Stille. "Ihr habt nicht mal Ferngläser mit."