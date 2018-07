Pommes und Pralinen, Bürokratie und Bier, ein Weltkrieg, zwei Sprachen – wer an Belgien denkt, landet flugs bei einem deftigen Stereotypen-Menü, dem nicht so leicht zu entkommen ist.

Sofern man ihm überhaupt entkommen will. Catherine Stilmant will nicht. "Ach, die meisten Klischees mag ich ganz gern", sagt Walloniens Kulturbeauftragte in Brüssel. Sie heftet ein herzliches Lachen an ihre Solidarität mit der nationalen Streitkultur und mit alkoholschwangerer Hausmannskost zu jeder Tageszeit. Klischees, "das gehört doch zu Belgien wie…" – Catherine Stilmant zögert. Wie… Ja, wie was? "Wie das hier!" Sie weitet die Arme, als gälte es ihre Heimatstadt zu umarmen.

Wie Mons also. Eine kleine Stadt südwestlich von Brüssel, die das architektonische Chaos Belgiens zur Kunstform erhebt. In der verspielter Jugendstil an nüchternen Kubismus und trutzige Neogotik grenzt. Wo Baustellen weniger für Übergang stehen als für Zustand. Mons hat keine Baustellen, Mons ist eine Baustelle. Selbst die frische Kunstinstallation The Passenger des flämischen Künstlers Arne Quinze, die eine Innenstadtstraße überdachte, stürzte an Weihnachten wieder ein, so, als könnte sie es nicht ertragen, fertig zu sein. Und wenn Baustellen mal keine mehr sind, steht nebenan bald das nächste Gerüst.



"The Passenger" kurz nach Weihnachten. Man ist fast geneigt, zu vermuten, dass der Einsturz selbst Teil des Kunstprogramms war. © Nicolas Maeterlinck/AFP/Getty Images

Die Caesarenfestung der Hochantike mag eine der ältesten Siedlungen weit und breit sein, Klosterstadt im Frühmittelalter, Bergbaubezirk im Spätkapitalismus, fast 2.000 Jahre gewachsen, geschrumpft, konsolidiert, also im Grunde fertig – kaum aber beginnt sich der Rest des Kontinents mal für Walloniens Perle mit dem pittoresken Ortskern zu interessieren, grassiert der Veränderungswahn.

Wie in jeder Kulturhauptstadt Europas. 2015 trägt Mons diesen Titel, zusammen mit dem tschechischen Pilsen.

Kulturhauptstadt – was die Europäische Union vor 30 Jahren erfand, um am Beispiel einzelner Orte ihre Vielfalt zu feiern, ist zur entfesselten Umwälzung fester Struktur mutiert. Konnten sich Metropolen von Athen über Dublin bis Stockholm anfangs noch mit ihrem Bestand präsentieren und daran touristisch gedeihen, meiden die überlaufenen Ballungsräume längst den PR-Wirbel, der sich mit dem Status verbindet, und der oft mehr kostet als nutzt. Kein Wunder, dass sich nun eher regionale Hunderttausenderorte um den Status bewerben. Großdörfer wie Mons oder Pilsen.

Was der Status Kulturkapitale bewirkt, ist schon vorher vom ortsüblichen Glockenturm aus zu sehen, der anstelle des römischen Kastells einen furiosen Blick über die Kräne im Schornsteingewimmel der Altstadt gewährt. Oder in der Rue de Nimy runter zum Univiertel, wo sich der Regierungswürfel so fremd wie freundschaftlich an die Stadtvillen früherer Epochen schmiegt. Und natürlich am Grande Place, zwischen altem Rathaus und entstehender Touristeninfo.

"Cité sous construction"

Aufbau, Abriss, Umbau – seit die Holzstadt 1691 auf ein Verdikt Ludwigs XIV. hin für den Brandschutz planiert und versteinert wurde, kommt sie nicht mehr zur Ruhe. Bis der Erste Weltkrieg hier mit dem letzten Schuss ausklang, ging viel vom blauen Dolerit verloren, aus dem halb Mons neogotisch wiedererrichtet wurde. Und dann starb vor 60 Jahren auch noch die Zeche Grand Hornu. Vernachlässigung, Leerstand, Zweckbau – mit dem Abschied der Industrie gewann Mons zwar ein Weltkulturerbe, verlor aber Arbeit. Und Aura. Catherine Stilmant zuckt mit den Achseln und wiederholt, was irgendwie charmanter klingt als Aufbau, Abriss, Umbau: "Cité sous construction", die Stadt sei unter Konstruktion.



Wie am Bahnhof. Dort ist kurz vor Silvester noch viel mehr in Bewegung als anderswo, aber noch viel weniger vollendet. Für die kalkulierten, aber längst pulverisierten 150 Millionen Euro sollte der geschwungene Wachbetonorganismus Hunderttausende Besucher empfangen. Mittlerweile hofft Spaniens Toparchitekt Santiago Calavatra auf eine Eröffnung im Herbst, zu einer Zeit also, zu der Mons bereits wieder auf Provinzniveau zu schrumpfen beginnen könnte. Wäre da nicht ein Weltstar. Nördlich der Schienen hat Daniel Libeskind sein raumschiffartiges Congress-Zentrum im Brachland gelandet, als wolle er einer Weltstadt Würde verleihen. Dabei ist es nur die Randlage eines Städtchens in der Senke des Flusses Henne, das sich den Drachen Dou Dou als Maskottchen hält und einen Eisenaffen an der Rathauswand. Dabei ist es nur Mons. Nur Mons? "Unterschätzen Sie uns bloß nicht!", rät, nein: fleht Pascal Goosens und hat auch Argumente zu bieten.

Gut die Hälfte seiner 52 Jahre zählt Goosens zur belgischen Avantgarde. Vor einem Jahr nun ist der ergraute DJ in seine Heimatstadt zurückgekehrt, um ihr, wie er sagt, "etwas zurückzugeben": nämlich das Alhambra. Bis zu 500 Gäste strömen seither ins alte Kino am Markt, wenn die erste Liga der elektronischen Clubkultur anreist. Das helfe mehr noch als das "Little Silicon Valley" am Ortsrand mit seinen gut 100 Startups nebst der nationalen Google-Zentrale, um "junge Leute hier zu halten".

Zur Seite steht ihm der Bohemien Elio di Rupo, der gerade als Premierminister zurückgetreten ist, um sich wieder aufs Bürgermeisteramt seiner Heimatstadt zu konzentrieren. Zur Seite steht ihm aber mehr noch eine Kulturszene, die es in Deutschland abseits der Metropolen nur selten gibt. Das Kunstmuseum BAM ist baulich wie inhaltlich ebenso kühn wie die Kunsthochschule am Marché Aux Herbes, der sich allabendlich mit Studenten füllt. Am Fuß des Belfrieds steht eine futuristische Jugendherberge, deren Gäste nur einige Minuten bis zur 800 Quadratmeter mächtigen Theaterbühne des Le Manège brauchen, sorgsam eingehegt in den historischen Stall. Es gibt Bars und Kneipen, deren Lässigkeit, wenn schon nicht an Berlin, so doch an Bremen erinnert, das mehr als fünf Mal so groß Mons ist. Das Arcobaleno beherbergt die Poetryslam-WM. Vor der Open Stage des Bateau Ivre drängeln sich Dienstagnacht Rastas, Hipster, Partypeople, um direkt am Grande Place zu feiern.

"Und wenn sie besoffen sind", sagt Pascal Goosens, "können Sie einfach die Straße runter direkt ins Alhambra rollen." Oder ins L’Excelsior, das älteste Café am Platz, durch deren Tischreihen halstätowierte Beardo-Kellner in gestärkten Schürzen wuseln wie überall, wo es urban wird. Eine Stadt in Bewegung eben, die für ein Jahr unter internationaler Beobachtung sein wird, danach wieder mehr für sich, wie der Bürgermeister, der vorübergehend auch Premier war. Und die auch dann trotzdem irgendwie weltläufig bleiben wird.

