Das über Deutschland ziehende Sturmtief hat die Deutsche Bahn mit Wucht getroffen und mehrere Bahnstrecken lahmgelegt. Besonders betroffen waren der Norden und der Westen. Hamburg war vom Fernverkehr weitgehend abgeschnitten – die Verbindungen zwischen der Hansestadt und den Bahnhöfen in Berlin, Bremen, Hannover und Dortmund waren stundenlang unterbrochen. Erst am Abend wurden die Strecken wieder freigegeben. Auf der Verbindung zwischen Hannover und Hamburg mussten die Züge allerdings noch einen Umweg fahren. Einen regulären Fahrplan gab es zunächst nicht. Zwischen Hamburg und Berlin wurden zusätzlich mehrere Busse eingesetzt.

Grund für die Sperrungen waren etliche Unwetterschäden – vor allem umgestürzte und entwurzelte Bäume bremsten den Verkehr aus. Auch im Ruhrgebiet waren wichtige Verbindungen unterbrochen, etwa die Strecke Dortmund-Osnabrück.

Im Nahverkehr mussten zahlreiche Strecken wegen der Folgen von Orkantief Felix gesperrt werden, an anderen Stellen fuhren die Züge aus Sicherheitsgründen nur langsam. Viele Mitarbeiter, Feuerwehrleute und Helfer des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz, um Gleise und Oberleitungen zu reparieren.Der Sylt-Shuttle war bereits am Samstagmorgen eingestellt worden und soll frühestens am Sonntag wieder fahren.

S-Bahn in Berlin stark beeinträchtigt

Nachdem sich die Kaltfront südlich über Deutschland bewegte, meldeten weitere Städte starke Beeinträchtigungen durch den Sturm. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, es herrsche Ausnahmezustand. Im gesamten Stadtgebiet sei der Berliner S-Bahnverkehr nahezu lahmgelegt. Wegen Unwetterschäden kam es am Abend auf allen Linien zu Verspätungen und Ausfällen.

Auch der Autoverkehr war betroffen: Auf der Autobahn 38 bei Querfurt in Sachsen-Anhalt kippte der Anhänger eines Lastwagens um. Andernorts fielen Bäume und Dachziegel auf Fahrzeuge. Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht.

Föhn bringt Wärme in das Alpenvorland

Im Alpenvorland sorgte ein starker Föhn für hohe Temperaturen. Der Wetterdienst WetterOnline meldete für Garmisch-Partenkirchen eine Höchsttemperatur von 19 Grad. In München stiegen die Temperaturen auf 16 Grad. Zahlreiche Liftanlagen blieben geschlossen, nur einige Pisten öffneten. "Unterhalb von 900 Metern ist Wintersport kaum noch möglich", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Wegen zu starken Windes wurde die Abfahrt der Skirennfahrerinnen im österreichischen Bad Kleinkirchheim kurzfristig abgesagt. Der Zielraum wurde evakuiert, um keine Menschenleben zu gefährden.



Nach dem Durchzug des Sturmtiefs erwartet der DWD für Sonntag ein Abflauen des Windes und kühleres Wetter. Die Schneefallgrenze werde bereits bis Sonntagmorgen auf 400 Meter absinken.