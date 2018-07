Mittagszeit, die Sonne brennt auf eine kleine Menschentraube vor der zentralen Busstation in Namibias Hauptstadt Windhoek. Ein Durcheinander verschiedener Stimmen und Sprachen. Etwa 30 Menschen warten darauf, ihr Gepäck in einem kleinen Anhänger zu verstauen, der hinter dem Doppeldeckerbus nach Kapstadt bereit steht.

Die Laune der Anwesenden ist so unterschiedlich wie ihre Herkunft: Laut lachend erzählt ein junger Namibier seinen Reisebegleitern eine Begebenheit auf Oshivambo, während er Sporttaschen in den Anhänger wirft. "Wie soll das alles da hinein passen?", raunt eine sehr schlanke Französin mit einem sehr großen Rucksack skeptisch ihrer Freundin zu. Zwei Angolaner beratschlagen auf Portugiesisch, welche ihrer riesigen Plastiktüten als Handgepäck durchgehen könnte. "Warum dauert das denn so lange?", fragt ein Südafrikaner ungeduldig auf Englisch, seine quengelnde Tochter an der Hand.

Dabei besteht für niemanden Grund zur Eile. Jedes Busticket gilt für einen nummerierten Sitzplatz, Überbuchungen gibt es nicht. Was es jedoch gibt, ist eine Klimaanlage. Und genau die ist der Grund für die allgemeine Ungeduld. Die Wartenden wollen die fast unerträgliche Hitze vor dem Busbahnhof gegen einen Platz im eiskalt klimatisierten Bus eintauschen.

Erfahrene Passagiere haben Decken und warme Jacken griffbereit. So wie Arend. "Nachts wird es richtig kalt", weiß der Südafrikaner. Bis zu fünfmal im Jahr legt er die knapp 22 Stunden von Windhoek nach Kapstadt im Bus zurück, Decke und Kapuzenpullover hat er immer dabei. Während sich Arend im Oberdeck einrichtet, verstauen die französischen Rucksacktouristinnen ihr Gepäck im Anhänger. Ihre sorgenvollen Gesichter hellen sich auf, als sie das Businnere betreten: Bildschirme, Minibar, Kühlboxen und Beinfreiheit, die Ausstattung ist luxuriös.

Bildschirme, Minibar, Kühlboxen und Beinfreiheit © Katharina Pfannkuch

Der Bus ist die kostengünstige, aber zeitaufwendige Alternative zum zweistündigen Direktflug von Windhoek nach Kapstadt. Das Busticket ist für weniger als 100 Euro zu haben, den Blick auf die immer grüner werdende Landschaft und auf die atemberaubenden Sonnenunter- und -aufgänge gibt es gratis.

In den vorderen Reihen sitzen drei ältere Damen, vorsichtig und kichernd erkunden sie die Funktionen der Sitze. Als der Bus um 18 Uhr mit einer Stunde Verspätung losfährt, sind die drei bereits die erklärten Lieblinge von Coleen, der Bus-Stewardess. Wenn sich die 25-jährige Namibierin nicht gerade um die "Omas", die gängige und respektvoll gemeinte Anrede für ältere Damen auf Afrikaans, kümmert, erzählt sie den deutschen Passagieren strahlend, dass ihre Vorfahren einst aus Deutschland nach Namibia kamen und sie nun ebenfalls Deutsch lernen möchte.

Vorsicht Nashorn! Im Businneren bleibt man trotzdem ruhig. © Katharina Pfannkuch

So gerne Coleen ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellen würde, sie muss an die Arbeit. Die beginnt mit einem Gebet via Mikrofon, aus der Fahrerkabine. Das südafrikanische Busunternehmen verfolgt seine christliche Firmenphilosophie auch im Unterhaltungsprogramm.

Während der Bus durch die trockene, von bizarren Felsformationen durchzogene Landschaft braust, flackern die TV-Prediger Angus Buchan und Joyce Meyer über den Bildschirm. Doch weder die "Omas", noch der bereits tief in seine Decke gehüllte Südafrikaner Arend schenken den flammenden Predigten Aufmerksamkeit. Erst als ein Spielfilm gezeigt wird, in dem sich Gerard Butler in Jodie Foster verliebt, starren einige der Passagiere auf die Bildschirme.