Auf dem Weg nach Kiew, der Hauptstadt eines Landes, das sich im Krieg befindet. Wenige Tage vor meinem Abflug verlor die ukrainische Landeswährung Hrywnja an einem Tag die Hälfte ihres Wertes. Während ich im Flugzeug sitze und in einem elektronischen Reiseführer über Sehenswürdigkeiten lese, unterzeichnen einige Staatschefs in Minsk eine wackelige Erklärung. Waffenstillstand oder nicht, eine Stadt im Ausnahmezustand oder verstörende Normalität: Ich habe keine Ahnung, was mich in Kiew erwartet.

Seit ein paar Jahren führe ich im Kopf eine Liste über Städte, die ich besuchen will. Kiew stand schon länger auf dieser Liste, schon vor den Maidan-Unruhen, allerdings weit hinten, etwa auf Platz 15. Es sind die Turbulenzen des vergangenen Jahres, die sie auf der Liste weit nach oben katapultiert haben. Diese Idee, dass man nicht nur an interessante Orte, sondern auch zu interessanten Zeiten reisen sollte. Nicht nur einen Zustand besichtigen, sondern eine Richtung, einen Aufbruch miterleben: Kiew. Die Maidan-Bewegung, für Europa kämpfende Studenten, ein Hauch von Revolution. Das war im Dezember. Der Konflikt im Osten, dachte ich damals, wird sich ja sicher demnächst lösen.

Tag 1

Gleich morgens betrete ich den Maidan. Mit Magenschmerzen. Das liegt jedoch nicht am Maidan, sondern am Salo. Salo muss man sich als den Antichristen eines Ökotrophologen vorstellen. Wäre Fleisch Getreide, Salo wäre der Weizen. Salo ist das Weiße vom Speck, kalt und roh, in einer Holzkiste gereift. Ich habe am Abend nach meiner Ankunft eine gemischte Platte mit Salovariationen als Vorspeise bestellt: Salo mit Knoblauch, Salo mit Schinken, Salo mit Schmalz. Dazu drei Sorten Schmalz zum Beschmieren eines in Schmalz gebackenen Knoblauchbrotes. Danach Borschtsch, Hering, Wareniki mit Krautfüllung und Schmand. Ich habe mit Wodka nachgespült, der in den Größen 50 Gramm, 100 Gramm und ganze Flasche auf der Karte stand. Das Restaurant war rustikal dekoriert, die Bedienungen trugen lächerlich tiefe Ausschnitte: Osteuropa als Instagram-Bild seiner selbst. Am Ende kam die Rechnung: Das ganze fettige Festmahl für knapp 10 Euro.

Morgens dann die Gewissensbisse: Ist Völlerei verwerflich, wenn zur gleichen Zeit in Teilen der Ukraine die Lebensmittel knapp werden? Ist es pietätlos, eine tote Währung auszunutzen? Kiew sieht man den Konflikt an, aber er beherrscht die Stadt nicht. Auf dem Maidan zeigt eine Fotoausstellung die Proteste des vergangenen Jahres, an der Stelle der größten Barrikade erinnern Kränze und Bilder an die Himmlische Hundertschaft, wie die Ukrainer die Todesopfer der Proteste nennen. Gleich nebenan jedoch gehen die Kiewer einkaufen, McDonald's ist voll besetzt, die Nippesstände am Andreassteig, der touristischen Hauptstraße, haben geöffnet, obwohl kaum noch Touristen in der Stadt sind. Die Krise und der kümmerliche Rest an Tourismus – beides trifft aufeinander in einem Souvenir, das rund um den Maidan angeboten wird: Klopapierrollen mit Wladimir Putins Konterfei darauf. Ich poste ein Bild davon auf Facebook und erhalte sofort mehrere Bestellungen.

Blick aus dem Hotel Ukraine auf den Maidan © Finn Kirchner

Massige Gebäude, unüberwindbare Straßen, Fußgängertunnel an jeder Kreuzung: Kiew wirkt urban. Auf den zweiten Blick mischen sich unter die Sowjetbauten allerdings Barockschlösser, Altbauten und die allgegenwärtigen Zwiebelturm-Kirchen. Im grau-nebligen Tauwetter taste ich mich die vereisten Hügel der Stadt hinauf und hinab. Ich muss mich selbst daran erinnern, dass ich zum ersten Mal in einem Land bin, in dem Krieg herrscht. Kiew scheint aber vor allem damit beschäftigt zu sein, die Bürgersteige wegen herunterfallender Eiszapfen abzusperren.

Abends treffe ich eine ukrainische Bekannte in einer Bar, sie hat zwei Freundinnen mitgebracht, alle drei sind in ihren Zwanzigern und von fast einschüchternder Internationalität. Sie sprechen ein Englisch, wie es Leute sprechen, die auf Englisch studieren. Zudem beherrschen alle drei noch eine weitere Fremdsprache sowie die beiden ukrainischen Landessprachen. Als ich frage, ob der politische Konflikt auch ein sprachlicher sei, wimmeln sie sofort ab. "Everybody speaks both languages, we don't care". Doch die Fremdsprachenkenntnisse bringen den jungen Ukrainerinnen momentan wenig, das Ausland ist für sie unerschwinglich. Ihre geplante Urlaubsreise nach Minsk mussten sie wegen des eingebrochenen Hrywnja-Kurses absagen, jetzt überlegen sie, nach Moldau auszuweichen. In Moldau soll ein Urlaub noch bezahlbar sein.

Die Krise ist das bestimmende Thema, in jedem Restaurant, in jeder Bar der Stadt. Die Ukrainerinnen erzählen, dass sie sich beim Ausgehen manchmal verbieten, über Politik zu sprechen. Ich sage, dass auf mich keine Rücksicht genommen werden soll. Kurz darauf reden wir eine Viertelstunde lang über das Kino und 50 Shades of Grey, bevor meine Bekannte regenbogenfarbene Wodka-Shots bestellt. "Against Putin."