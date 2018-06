+++ In dieser Serie testen wir Dinge, die besonders schlechte Kundenbewertungen bekommen. Denn ob Top oder Flop, das ist manchmal nur eine Frage des Blickwinkels. +++

Die Leonardo-Trolley-Reisetasche XL, um die es hier gehen soll, ist schwarz. Das ist nicht ungewöhnlich, aber man muss auch das Übliche einmal loben: Weiße Taschen sind nie lange weiß. Schwarze Taschen bleiben dagegen schwarz. Und Nachhaltigkeit finden wir doch alle gut.

Der Farbe der Tasche verdankt es der Benutzer auch, dass er selbst von seinen Mitmenschen wahrgenommen wird. Eine rote, grüne, hellblaue, goldene, gelbe, glitzernde, zebragestreifte oder bunte Tasche zieht bekanntlich die Blicke auf sich, für ihren Besitzer bleibt häufig nur wenig Aufmerksamkeit. Die Leonardo-Trolley-Reisetasche dagegen bleibt angenehm im Hintergrund. Uneitel erfüllt sie ihre Kernaufgabe, sie transportiert Gepäck. Das mögen die Menschen. Zahlreiche Flugreisende nutzen deshalb schwarze Trolleytaschen.

Wie aber unterscheidet man unseren Leonardo nun von den vielen anderen gewöhnlichen schwarzen, uneitlen Gepäckstücken, die nach einer Flugreise über das Gepäckband laufen? Hierfür haben sich die Konstrukteure zwei Besonderheiten ausgedacht. Erstens, der Innenraum des Leonardos ist ein einziger großer Wühltisch, man wird also nicht von den üblichen unnötigen Innentaschen belästigt, in denen man Unnötiges wie Reisedokumente aufbewahren könnte. Und zweitens, auch die Außentaschen heben ihn von der Masse ab. Während man in den Außentaschen konkurrierender Reisegepäckstücke Wäsche für zwei Wochen verstauen kann, sind die des 125-Liter-Leonardos ideal voluminiert für alle, die ihren Süßigkeitenkonsum nicht im Griff haben. Ein Schokoriegel, eine Praline, einige Gummibärchen – mehr als eine Kleinigkeit passt nicht rein. Gute Idee! Nur für eine Reisezahnbürste ist vielleicht noch Platz.



Überzogene Kritik

Wie kommt es nun, dass die Leonardo-Trolley-Tasche, die doch so viele Vorteile bietet, nicht sonderlich beliebt ist? Mehrere Kunden eines bekannten Onlinehändlers, die diese Tasche kauften, würden sie nie wieder kaufen. Der Händler bietet knapp 1.700 Produkte in der Kategorie "Koffer & Trolleys" an. Kein Gepäckstückprodukt, das von mehr als einem Dutzend Käufern rezensiert wurde, kommt beim besagten Onlinehändler schlechter weg als dieses.

Unterziehen wir die Kritik einmal der Kritik. Mehrere User beklagen, dass die Tasche bereits nach der ersten Nutzung funktionsuntüchtig gewesen sei: "Gute tag wir haben die tasche nur eimal benuzt und waren schon die rader kapput", schreibt jemand. "Wenn die Tasche etwas voller ist, beult der Boden aus und schleif beim ziehen am Boden. Dadurch war meine Tasche nach einmaligem Gebrauch kaputt!", moniert ein anderer. Und ein dritter: "Auch bei uns ist die Tasche bei der ersten Benutzung ausgebeult und nun leider nach einmaliger Benutzung kaputt." Ein vierter differenziert, "auf den ersten Blick machte die Tasche einen guten Eindruck", um dann aber ebenfalls zum Fazit zu kommen: "Diesen Eindruck musste ich jedoch nach der ersten Benutzung bereits revidieren, da die Tasche bereits nach einer normalen Benutzung bereits 2 Große Löcher und einen Riss aufweist:( sehr schade".

Wir können diese Kritik nicht teilen. Nachdem wir die Tasche einmal benutzt hatten, war sie wie neu. Dass sie bereits gebraucht wurde, erkannte man zu diesem Zeitpunkt nur daran, dass sich der intensive chemische Neuwarengeruch nahezu vollständig verflüchtigt hatte, der dem Käufer stets anzeigte, wo in der Wohnung sich das Objekt gerade befand. Nein, die kommentierenden Kunden überziehen ihre Kritik in diesem Punkt deutlich. Unser Leonardo war erst nach der zweiten Benutzung hinüber.

Ach, diese Schwerkraft

Das bedarf der Erklärung. Unsere Tasche begann ihre Jungfernreise in einem Taxi, das zum Flughafen fuhr. Sie wurde in den Kofferraum gestellt, am Flughafen dann über den glatten Boden gerollt, sie wurde als Gepäck aufgegeben, am Zielort wieder vom Gepäckband genommen, über den nächsten glatten Flughafenboden zu einem Mietwagen-Verleih gezogen, in den Kofferraum des geliehenen Autos geladen und vom Auto schließlich knapp zwanzig Meter weit zur angemieteten Ferienwohnung getragen. Dieser Gebrauch ist vorgesehen: Die Tasche hat zwei Tragegriffe. Die komplette Prozedur überstand der 125-Liter-Leonardo völlig unbeschadet, obwohl er voll bepackt war.

Die zweite Reise dagegen wurde mit Bus und Zug absolviert. Das ist natürlich schon heavy. Die Tasche, etwa zu drei Vierteln mit Kleidung, einem Paar Schuhe und Bürobedarf gefüllt, wurde zunächst am ausziehbaren Griff, der für Personen unter 1,70 Meter eine nahezu perfekte Länge hat, über einen Gehweg, eine Straße, einen Schleichweg, einen Gehweg, eine Straße und einen weiteren Gehweg zu einer Bushaltestelle gezogen. Nach dieser knapp fünfminütigen Wanderung war eine der beiden Leichtlaufrollen des Trolleys verbogen. Das Gepäck hatte sich in der Tasche auf die dem Boden nahe Seite verlagert (Schwerkraft), wodurch eine Ausbeulung entstand. Die Tasche rieb an dieser Stelle über den Straßenboden, im wasserabweisenden Nylon entstanden mehrere Risse. Unter dem Strich kann man aber sagen, dass sich der Trolley für Taxi- und Flugreisen recht gut eignet. Er sollte lediglich nicht gezogen werden.

Positive Kundenkommentare gibt es übrigens auch: "Super Produkt", schreibt jemand und vergibt fünf von fünf Sternen. Sein Kommentar: "Habe noch keine Reise gemacht." Für den Gebrauch als Ausstellungsstück scheint auch uns die Tasche tatsächlich ideal zu sein.



Das Beste: Auf dem Mond ist der Trolley leichter, dort entstehen folglich wohl nicht einmal Risse im Nylon.

Bewertung der Onlinebewertungen: ★☆☆☆☆

Leonardo Trolley-Reisetasche XL, 125 Liter, 70 x 50 x 36 cm, mit Schloss und zwei passenden Schlüsseln. Die vielleicht alles erklärende Information: Die Tasche kostet 16,90 Euro.