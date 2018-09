Karim Ben Hassine Bey, dessen Urgroßvater Tunesiens König war, führt als Manager das Dar Said, das älteste Boutique-Hotel Tunesiens. Die Villa aus dem 19. Jahrhundert liegt in Sidi Bou Saïd, einem mediterranen Edelvorort der Hauptstadt, der bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt ist.

Zwei von Karim Ben Hassine Beys Hotelgästen, betagte Damen aus Frankreich, besuchten am 18. März die weltberühmte Mosaikensammlung des Bardo-Palasts in Tunis, in dem einst sein Urgroßvater residierte und in dem jetzt das demokratische Parlament und Tunesiens Nationalmuseum untergebracht sind. Zwei Terroristen eröffneten dort an diesem Tag das Feuer, töteten 22 Besucher, darunter viele Touristen, und verletzten 50. Geistesgegenwärtig schlossen sich die Seniorinnen in einer Toilette ein, die Täter traten gegen die Tür, ließen dann aber ab und rannten weiter. Bleich und entgeistert trafen die beiden Frauen am Nachmittag wieder im Dar Said ein – und reisten am nächsten Tag ab.

Der Anschlag "wird unsere Reservierungen treffen, nicht sofort, aber im Mai, Juni und im Sommer", fürchtet Karim Ben Hassine Bey. Dabei schienen die Buchungen nach den erfolgreichen Präsidentenwahlen im Dezember endlich wieder Tritt zu fassen; nach dem Arabischen Frühling im Januar 2011 war die Auslastung seiner 23 stilvollen Luxuszimmer auf etwa 50 Prozent gesunken. Für 2015 nun sagten sich Gäste aus aller Herren Länder im Dar Said an, das Publikum des Hotels ist so polyglott und bunt gemischt wie das Bardo-Publikum an jenem Terrortag. Doch jetzt, nach Bardo?

Zu früh, um Auswirkungen zu analysieren

Für das mit elf Millionen Einwohnern kleine Tunesien, das im Gegensatz zu seinen Nachbarn Libyen und Algerien keine Öl- oder Gasvorkommen hat, ist das Feriengeschäft der wichtigste Wirtschaftszweig. 400.000 Menschen leben vom Fremdenverkehr, weitere zwei Millionen sind als Fahrer, Handwerker, Ladenbesitzer oder Landwirte indirekt vom Tourismus abhängig, das ist gut die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung. 19 Prozent des Bruttosozialprodukts erzeugt die Urlaubsbranche, sie gehört damit zum Rückgrat der tunesischen Volkswirtschaft.

In den besten Jahren beherbergte die kleine maghrebinische Nation sieben Millionen Feriengäste pro Jahr. Nach dem Sturz von Diktator Zine el Abidine Ben Ali brach das Geschäft um eine Million Besucher ein – nicht so katastrophal wie beim Hauptkonkurrenten Ägypten, wo gleich vier Millionen wegblieben. Der größte Anteil der zahlenden Besucher kommt aus Algerien. Aus Großbritannien, Deutschland, Spanien und Frankreich sind es momentan jeweils 400.000 pro Jahr, während das Geschäft mit den Russen wegen des weichen Rubels gerade zusammenbricht.

Der Bardo-Anschlag kann einen herben Schlag auch für den Tourismus bedeuten. "Noch ist es viel zu früh, die Auswirkungen von Bardo zu analysieren", sagte der Chef der UN-Welttourismusorganisation, Taleb Rifai, Anfang der Woche in Tunis. "Die Stunde der Wahrheit wird erst in den nächsten Monaten kommen."

Ein Viertel der Hotelbetten steht in Hammamet

Habib Bouslama, Vizechef des tunesischen Tourismusverbandes © Katharina Eglau

Erste Konsequenzen aber deuten sich auch in Hammamet bereits an. Der 80 Kilometer von Tunis entfernte Badeort fehlt in keinem Pauschalreise-Prospekt. Ein Viertel aller 190.000 Hotelbetten des Landes stehen hier, wo schon in den sechziger Jahren Zehntausende Wirtschaftswunder-Deutsche ihren ersten Mittelmeerurlaub verbrachten. Die Gemeinde mit der malerischen weiß-blauen historischen Altstadt ist berühmt für ihre Zitronen- und Olivenhaine. Schon zu römischen Zeiten kamen Familien zum Baden hierher. Heute stapeln sich in dem lokalen Tourismusbüro vor allem russische und polnische Prospekte. Die Belegungsrate der Hotels dümpelt bei mageren 45 Prozent und liegt damit fünf Prozent über dem sogenannten toten Punkt, wo die roten Zahlen beginnen.

Der Anschlag auf das Bardo-Museum macht das Geschäft wahrlich nicht einfacher: Hotelbesitzer Habib Bouslama, der Vizechef des tunesischen Tourismusverbandes, kann es einfach nicht fassen. Die Arbeitskraft seines ganzen Lebens hat der 69-Jährige in das Viersternehotel Nahrawess gesteckt. Nach Bardo gingen bei ihm sofort Stornierungen ein. Die Vorstellung, dass zwei junge Tunesier das Werk einer ganzen Generation ihrer Landsleute zunichtemachen wollen, treibt ihm Tränen in die Augen. "Sie sind gegen alles, was uns wichtig ist. Es macht mich krank, wenn ich daran denke", sagt er. Eine Million Menschen hätten keine Arbeit. Der Tourismussektor sei der Motor der Wirtschaft. Und so hofft Bouslama, dass das Bardo-Attentat für seine Branche ähnlich glimpflich abgeht wie der Anschlag auf Charlie Hebdo für die Pariser Hoteliers.

"Monoton, schwach und krisenanfällig"

Die Terrorkatastrophe versteht er aber auch als Weckruf, um über die künftige Struktur der tunesischen Urlaubsindustrie zu diskutieren. "Der Massentourismus seit den achtziger Jahren macht alles kaputt", sagt er. "All-inclusive ist eine Katastrophe. Wir brauchen neue Ideen, neue Produkte und neue Angebote." Die Rundum-Gäste kämen angereist, sagen später, sie seien in Tunesien gewesen, hätten aber in Wirklichkeit kein einziges Mal den Fuß vor die Hoteltür gesetzt. Das mache den Tourismus monoton, schwach und krisenanfällig. "Nur wenn das Angebot breit gefächert, vielfältig und abwechslungsreich ist, sind die Touristen schnell wieder zurück", sagt er.

Fethi Guizani, Chef des tunesischen Reisebüroverbandes © Katharina Eglau

Und so haben Bürger von Hammamet eine Initiative gegründet, die Kultur- und Ökotourismus fördern will, ebenso wie Wanderungen in den Bergen, Kuren, Vogeltouren oder Ferien auf dem arabischen Bauernhof. Fethi Guizani nennt seine Reiseagentur, über die er vor allem individuelle Programme anbietet, "Offenes Tunesien". Die Mehrheit seiner Kunden sind wohlhabende Algerier. Sie werden weiterhin kommen, da ist der Chef des tunesischen Reisebüroverbands sicher. Als junger Mann hat er in Deutschland Informatik studiert. "Wir müssen vor allem unsere europäischen Gäste überzeugen, dass wir die Lage in den Griff bekommen", sagt der 56-Jährige, dessen beide Söhne in Bremen zur Universität gehen. Er glaubt: "Wir schaffen das."