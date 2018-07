Die Chauvet-Höhle im südfranzösischen Département Ardèche wurde erst 1994 entdeckt. Darin wurden Wandbilder gefunden, die mehr als 20.000 Jahre alt sein dürften. Nur wenige Wissenschaftler arbeiten in der Höhle; wenn sich die Luftfeuchtigkeit in ihr ändern würde, könnte das die Malereien bedrohen. Um die Meisterwerke paläolithischer Kunst der Öffentlichkeit präsentieren zu können, gibt es nun einen Nachbau der Höhle, der am 10. April eingeweiht und am 25. April eröffnet wird. Er enthält Nachbildungen wichtiger Malereien – und der Höhlenwände.