Wer in Europa keimfreie Strände sucht, muss nicht weit fahren: 95 Prozent aller Badestellen erfüllen die Mindestanforderungen für bedenkenloses Baden, mehr als 83 Prozent sind sogar "ausgezeichnet". Das geht aus dem aktuellen Badegewässerbericht hervor, für den die Europäische Umweltagentur 21.000 Strandabschnitte an Seen, Flüssen und Meeren in allen EU-Ländern sowie der Schweiz und Albanien getestet hat. Weniger als zwei Prozent der Badestellen gelten als mangelhaft, geschlossen werden müsse jedoch keine.

Deutsche Strände schnitten in der Studie überdurchschnittlich gut ab: Neun von zehn Stränden sind demnach ausgezeichnet. Am besten ist das Wasser aber auf Zypern, Malta sowie in Luxemburg; allgemein sind Meeresstrände etwas sauberer als Binnengewässer.



Der Bericht basiert auf Wasserproben des vergangenen Jahres. Getestet wurde vor allem das Vorkommen der Bakterienstämme E.coli und Darmenterokokken, die auf Verunreinigungen durch Abwässer und tierische Exkremente schließen lassen. E.coli-Erreger können Übelkeit, Durchfall und Fieber auslösen; wenn Darmenterokokken über Wunden in den Körper gelangen, steigt das Risiko für schwere Erkrankungen wie Harnwegsinfekte, Sepsis und Endokarditis.

Allerdings garantiert selbst die Note "ausgezeichnet" nicht, dass es an der Badestelle rundum sauber zugeht, da der Bericht Müll und andere Umweltverschmutzungen nicht direkt berücksichtigt.

Den höchsten Anteil mangelhafter Badegewässer haben demnach Spanien, Frankreich und Italien. Insgesamt hat sich die Wasserqualität in den vergangenen 20 Jahren sehr verbessert: Damals erhielten kaum vier von zehn europäischen Badestellen die Note "ausgezeichnet" – heute sind es mehr als acht.