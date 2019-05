Der Kollege klingt fasziniert: Neben "der von urwüchsiger Natur beherrschten Seelenlandschaft der Finnen besteht längst eine moderne Dienstleistungsgesellschaft. … Nokia statt Nadelwald", heißt es im Editorial der Finnland-Ausgabe eines Reisemagazins, erschienen vor ein paar Jahren. Und weiter: "Diese Harmonie scheinbarer Widersprüche ist das Geheimnis unserer Sehnsüchte nach dem Norden."

Die Sehnsucht nach Widersprüchen betrifft leider nicht nur den hohen Norden. Der Journalismus und die ganze deutsche Reiseliteratur sind voll davon, egal um welches Reiseziel es geht, von A wie Albanien bis Z wie Zypern. Seoul: eine "Mischung aus Mittelalter und Moderne" (Reiseführer Südkorea, Trescher Verlag). München: "das friedfertige Sowohl-als-auch" (Geo Special). Mailand: "eine Stadt der Gegensätze" (Merian live! Reiseführer).



Gemeint ist in allen Fällen etwa das Gleiche: Alte Gebäude stehen neben neuen, stille Gassen grenzen an Partyviertel, es gibt Kunst, aber auch Kommerz, Alteingesessene und Zugezogene, Berge und Meer, Armut und Reichtum, Haute Cuisine und Street-Food… Edmund Stoiber sprach in ähnlicher Weise mal von "Laptop und Lederhose". Dafür wurde er belächelt. Warum traf es nur Stoiber und nicht auch die anderen?

Gibt man "Stadt der Gegensätze" bei Google ein, erhält man knapp über 36.000 Treffer. Angezeigt werden Artikel über Neu-Delhi, Tokio, Berlin, Flensburg, Stuttgart, Zürich, Kalkutta, Shanghai, New York, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Istanbul, Ulan Bator. Und bei dieser wilden Mischung handelt es sich bloß um die Suchergebnisse auf den ersten zwei Seiten. Für "Land der Gegensätze" sind es sogar mehr als 65.000 Treffer, vorneweg Australien, Indien, China, Iran, Südafrika, Kenia, Marokko, Kroatien.

Es wäre interessant zu erfahren, ob in Marokko oder China auch Artikel über "Deutschland, das Land der Gegensätze" existieren, die vom Nebeneinander kleiner Dörfer und großer Städte berichten, von geschmacklosen Schlagern und hoher Opernkultur, von romantischen Wurzeln und moderner Effizienz. Unmöglich ist das leider nicht.

Aus Sicht vieler deutscher Autoren sind Kontraste auf jeden Fall der ultimative Grund, irgendwohin zu reisen. Vielleicht lösen Widersprüchlichkeiten in Deutschland, wo man das Ambivalente nicht schätzt, einen Schauer der Erregung oder jedenfalls besonders große Neugier aus. Aber sind sie wirklich, was die Leute in der Fremde suchen? Wäre dem so, dann würden mehr Paris-Touristen einen Abstecher in die Plattenbauviertel der Banlieues machen, anstatt immer nur durchs Quartier Latin zu spazieren.

Yin und Yang

Ihr Alltag ist den Menschen vermutlich schon widersprüchlich genug: Die meisten lehnen Lohndumping ab, aber viele hocken dann doch in Primark-Klamotten über ihrem iPad, andere lieben ihren Partner nicht mehr und verlassen ihn trotzdem nicht, und manch einer geht sogar am Samstag ins Stadion und tags darauf ins Theater. Gegensätze sind bloß das alte Yin und Yang des Lebens.

Was sollte selbst der Konflikt "zwischen Tradition und Moderne", jenes Etikett, das man bevorzugt nicht-westlichen Kulturen anklebt, anderes sein als die allergewöhnlichste Normalität? In allen Teilen der Welt konkurriert das Althergebrachte immerzu mit dem Neuen. (Man achte in diesem Zusammenhang auf Fotografien in Büchern und Magazinen, die Menschen aus fernen Erdteilen in für uns exotischer Tracht zeigen, wie sie sich ein Mobiltelefon ans Ohr halten, einen Computer bedienen oder vor Wolkenkratzern stehen. Hui, ganz schön widersprüchlich!, raunt da der prototypische Reiseredakteur.)

Ein Land ohne Widersprüche, gäbe es das, wie sähe es aus? Flach und landschaftlich öde auf jeden Fall, überzogen von einem Netz einförmiger Gebäude, bewohnt von Menschen, die weitgehend das Gleiche denken, verdienen, essen, tragen. Also eine ins Extreme gesteigerte Kombination aus Holland, Berlin-Marzahn und Nordkorea. Vielleicht erklärt das, warum Gegensätze so populär sind in vielen Reisetexten: Ohne sie wäre das Leben nämlich ziemlich scheußlich.