Inseln zeichnen sich durch zwei Dinge aus: Sie liegen im Meer; begibt man sich an den Inselrand, sieht man nichts als Weite. Sie haben aber auch klare Grenzen; nirgends ist die Welt so klein wie auf einer Insel. Die in den USA geborene Fotografin Sheila Rock hat für ihren Schwarz-Weiß-Bildband Tough & Tender (Kehrer Verlag) Menschen am englischen Meer porträtiert. Menschen, die beide Seiten des Insellebens kennen. Die sich an steinigen Küsten sonnen. Und an schönen Stränden im Regen stehen.